El Gobierno estableció precios máximos para el alcohol en gel y barbijos

Lo publicaron mediante Boletín Oficial en la mañana del viernes

El Gobierno Nacional estableció este viernes los precios máximos para el alcohol en gel y para los barbijos no quirúrgico a fin de asegurar el derecho de los consumidores en la prevención y el cuidado frente a la pandemia del coronavirus​. Los barbijos no quirúrgicos no podrán salir más de $40 y el valor del alcohol en gel irá de $110 (60 mililitros) a $500 (1000 mililitros).

"Que el Gobierno Nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva", comienza explicando la resolución 115 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial .

La medida "dispuso la retrocesión de su precio de venta, en todas las presentaciones, a valores del día 15 de febrero de 2020".

Se intimó a todas las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos, a incrementar su producción hasta el máximo de la capacidad instalada y a informar semanalmente los precios de venta de tales bienes durante el período de vigencia de la citada resolución.

Los precios que estableció el Gobierno son:

Barbijos y termómetros

También informaron el control de precios para los barbijos no quirúrgicos y termómetros a los precios del 6 de marzo, a través de la resolución 114/2020

Esto es, según explican en el Boletín Oficial, porque se registraron "aumentos en insumos sanitarios críticos para la atención y mitigación de la pandemia del Coronavirus​ COVID-19".

"A los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, es menester garantizar el acceso a diversos productos críticos de la salud en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la población", resaltan.

Advirtieron además que es necesario que se limite la comercialización de los barbijos para uso profesional: "Los barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o TRICAPA, sólo puedan ser adquiridos por aquellas personas humanas que acrediten su condición como profesionales y personal del sistema de salud".

Desde el Gobierno fijaron "transitoriamente el precio máximo del barbijo no quirúrgico para la comercialización a las y los consumidores de dicho producto en $40 por cada unidad".

En lo que refiere a los termómetros establecieron que "todos los agentes económicos que conforman la cadena de producción, distribución y comercialización, la retrocesión transitoria de los precios de venta del 'termómetro corporal de contacto', a los valores vigentes al día 6 de marzo del corriente año".