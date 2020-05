El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Sergio Bubas, se expresó hoy y amplió el comunicado difundido ayer por la CAMOCH en relación a la deficiencia de los controles sanitarios en Esquel. En este sentido, inicialmente explicó que "no se están haciendo bien ni a los conductores ni a la mercadería".

"Retrocedimos 20 días en los controles, no son completos en la Terminal de Ómnibus como dice el protocolo y no se están controlando a los choferes que vienen de provincias que tienen COVID", consideró. Asimismo, reveló: "Nunca arrancaron bien porque hubieron muchas falencias: una de ellas fue permitir a conductores que venían de provincias con COVID hacer el reparto". "Las resoluciones de Nación y provincia dicen que cualquier individuo que viene de una provincia de riesgo debe hacer cuarentena. Los choferes no hacían cuarentena, repartían la mercadería e interactuaban con la gente de Esquel, Trevelin, Corcovado. Volvían para Río Negro y al otro día lo mismo", detalló Bubas.

En la misma sintonía, contó que "lo más preocupante es que una funcionaria le dijo a un conductor que por esta vez lo podía hacer, o sea por esta vez contagiame, la próxima vez no me contagies. Es vergonzoso y preocupante". Al respecto de este chofer, sostuvo que "vive en Esquel y va a retirar mercadería que viene de Bariloche, Neuquén y Buenos Aires a El Bolsón".

"Lo más peligroso no es la mercadería, puede entrar mercadería de todos lados con los debidos controles, el problema es el conductor".

"Está establecido que no puede entrar gente de otras provincias y si lo hace debe cumplir con la cuarentena, la misma que cuarentena que con sacrificio venimos cumpliendo todos tienen que cumplirla ellos y los funcionarios tienen que hacerla cumplir, para eso se les paga", subrayó Bubas. "Hay empresas de paquetería que vienen de El Bolsón, Bariloche y no se los controlaba al menos hasta ayer. El jueves se levantó el personal policial que estaba controlando en La Portada no sé por qué", comentó.

Con referencia al control en La Portada, remarcó que "según el intendente hubo un acuerdo con la policía". ¿En qué consistía?: "La policía iba precintar la carga de los transportistas y les iba a decir que se dirijan a la terminal". Sin embargo "la policía no tiene los precintos desde el jueves y además les informaban a los transportistas que vayan a la terminal para desinfección pero ninguno llegó".

"Puedo corroborar yo que hay personas que traían alimento balanceado para perros que pasaron a repartir directamente a Trevelin y el conductor venía de Bariloche".

"Ya no es un tema de comercio: a mí me interesa no contagiarme. Lo hemos hablado entre todos los distribuidores: se contagia un empleado y tenemos que cerrar el negocio. No quiero cerrar mi fuente de trabajo por negligencia de otro", enfatizó el vicepresidente de la CAMOCH, y añadió: "Las cosas se tienen que hacer en base al protocolo que se armó, ni más ni menos que eso". "En mi humilde opinión Ongarato tiene que hablar con su gente que no está haciendo nada, que es incompetente y no está a la altura de las circunstancias y decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que el intendente tiene liderazgo, es tiempo de que resurja antes que terminemos todos contagiados", sostuvo el comerciante.

Evaluó que se está logrando mayor flexibilidad pero en cambio "estamos perdiendo el eje fundamental que es el sanitario". "Desde el día uno venimos peleando para que haya flexibilización y que los negocios abran, pero no vamos a poder salir a caminar, abrir los negocios ni traer mercadería si estamos contagiados", manifestó.

"Que en Esquel no haya casos es producto del sacrificio que estamos haciendo todos mientras hay funcionarios en su casa con una notebook cobrando el sueldo sin salir a trabajar. Yo pido un poco de respeto, hay gente que está en cuarentena hace 10 años: es hora de que se pongan a laburar, no es cuestión de buscar culpables. Si no se hizo hasta ahora, arranquemos de acá para adelante, acá no tenemos margen de prueba y error, acá vos te contagiás o no te contagiás. No puede haber excepciones", concluyó Bubas.

La palabra de Bubas: