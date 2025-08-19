Un premio de 100 millones de pesos y un “entregador” detrás del brutal crimen de un jubilado

El jubilado petrolero Nelson Hugo Toledo Vargas, de 70 años, fue encontrado asesinado en su casa de la localidad de Pico Truncado el viernes 8 de agosto de 2025. El crimen ha conmocionado a la comunidad, ya que el hombre era conocido como una persona amable y generosa. Las investigaciones están a cargo de la División de Investigaciones (DDI), del juez Leonardo Cimini del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 y del fiscal Matías Parajón de la Fiscalía N° 1. Ahora, la hipótesis más firme es que Toledo habría ganado un premio de 100 millones de pesos y que alguien “lo entregó”. No se descarta que sean conocidos ya que la puerta de la casa del hombre no estaba forzada.

Toledo Vargas fue encontrado atado de pies y manos por un inquilino en una escena macabra y sangrienta. La autopsia que fue realizada en Caleta Olivia reveló que murió por traumatismo craneoencefálico severo causado por múltiples golpes con varios objetos, incluyendo un trozo de madera encontrado en la escena. La Policía de Santa Cruz encontró ataduras, condones y manchas de sangre, lo que sugiere un ataque violento y un posible robo.

La DDI está trabajando activamente para identificar y aprehender al (a los) autor(es), realizando allanamientos y recolectando evidencia. Las autoridades están manteniendo un estricto hermetismo con respecto a los detalles de la investigación, pero están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad en el área, con la esperanza de identificar un vehículo visto cerca de la escena del crimen. También están pidiendo ayuda a la comunidad.

Por otro lado, Carlos Toledo Vargas, el hermano de la víctima, que es un conocido abogado en Pico Truncado y actuará como querellante en el caso, lo que le permitirá acceder al expediente de la investigación. Describió a su hermano como un hombre amado y amable, conocido como “Huguito” por todos. La familia ha expresado su dolor y está buscando justicia por el brutal crimen. Asimismo, solicitaron la colaboración de los vecinos.

La semana pasada, vecinos y vecinas de Hugo Toledo Vargas fueron llamados a declarar en la sede judicial. En esa instancia, varios de ellos informaron que el jubilado había sido beneficiario de un premio de 100 mil millones de pesos, por lo que supusieron que el hecho sangriento podría estar relacionado a eso. El hermano de la víctima había informado a este medio que en el ingreso de la casa del hombre no había signos de violencia.

Finalmente, este medio conoció que la Justicia se encuentra investigando la existencia de este premio. “Se solicitó esa información mediante oficio a la quiniela, están a la espera de que respondan del otro lado”, dijo una fuente consultada por este medio. Asimismo, la DDI está trabajando para determinar si la víctima fue entregada. Los investigadores buscan esclarecer si existió una filtración de información y si provino de la quiniela, su círculo familiar o sus amistades.