Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado

Una imagen dolorosa y emocionante. El hombre cruzaba la calle cuando en situación aún no aclarada fue embestido por un vehículo. El conductor huyó, pero luego fue detenido. La reacción de la mascota. 
Por Redacción Red43

En un hecho conmovedor y doloroso que sacudió a Mendoza, un hombre de 60 años perdió la vida atropellado el pasado lunes por la mañana, justo el día en que celebraba su cumpleaños.

 

Sin embargo, lo más desgarrador no fue solo el accidente, sino la lealtad absoluta de su perro, quien permaneció junto a su cuerpo sin vida, incluso cuando llegaron las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia.

 

Eliberto Cuz Cardozo, un vecino conocido y querido del barrio Colonia Bombai en Rodeo del Medio, salió como de costumbre a caminar temprano ese lunes, acompañado de su fiel mascota. Eran apenas minutos antes de las 7 de la mañana cuando ocurrió la tragedia: al intentar cruzar la intersección entre las calles Roma y Don Bosco, Eliberto fue embestido por un vehículo cuya identidad aún no ha sido plenamente aclarada.

 

Según testigos y el primer informe policial, el conductor del vehículo impactó con fuerza contra el hombre y, lejos de detener su marcha para prestar ayuda o llamar a emergencias, huyó del lugar, abandonando a la víctima en el suelo.

 

El impacto lo dejó tendido y gravemente herido, pero lamentablemente, a la llegada del personal del servicio de emergencias médicas, Eliberto ya había fallecido.

 

Lo que más conmovió a los primeros en llegar fue la actitud del perro de Eliberto. El animal no se separó en ningún momento del cuerpo de su dueño —una imagen de fidelidad hasta el último instante que no pasó desapercibida para nadie.

 

Según los efectivos de seguridad y testigos que presenciaron la escena, el perro permaneció inmutable a pesar del caos, aparentemente consciente de la gravedad de la situación. La indefensión del animal frente a la pérdida y la brutalidad del evento generaron una gran emoción y tristeza entre los presentes y en toda la comunidad.

 

Las fuerzas policiales realizaron las primeras pericias en el lugar del siniestro y hallaron restos de vidrios y plásticos rotos, indicios claros de la colisión. La Científica de la jurisdicción trabajó durante la mañana para recolectar pruebas y tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.

 

La Fiscalía a cargo de la causa tomó cartas en el asunto y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas con la intención de identificar al vehículo y al conductor. La búsqueda fue rápida, y finalmente lograron dar con el sospechoso, que fue demorado para rendir declaración y aguardar la resolución judicial.

 

Según las primeras imputaciones, se estima que el conductor podría enfrentar cargos graves e incluso una acusación por homicidio debido a la fuga y la gravedad del accidente. La Justicia analizará la evidencia recabada, la dinámica del accidente y la conducta del presunto responsable para determinar las sanciones correspondientes.

 

 

 

