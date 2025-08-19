10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia

Se trata de un lote de tomates triturados de la marca Marolio que puede contener parásitos. Se insta a no consumir el producto y a contactar a las autoridades sanitarias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva tras recibir reportes sobre la posible presencia de organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio. Según detalló el organismo, a simple vista se trataría de larvas, aunque estudios microscópicos indicaron que podrían ser Microstomum sp., un tipo de gusano plano.

 

La alerta surgió a partir de denuncias realizadas por familias del municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, quienes habían recibido el producto a través de entregas escolares. El alimento identificado es tomate triturado sin TACC (libre de gluten), de la marca Marolio, en envases de 500 gramos, correspondiente al lote L25114 con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto fue elaborado por MAROLIO S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como origen la provincia de Mendoza.

 

En consecuencia, la ANMAT aconsejó a la población que tenga unidades de este lote que evite su consumo y se comunique con las autoridades sanitarias locales, tanto a nivel municipal como provincial. También solicitó a comerciantes y distribuidores que suspendan su venta y contacten a sus proveedores para evitar que el producto siga circulando.

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Alimentos informó que ya se notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se produce y distribuye el producto a nivel federal, y a la Dirección Provincial de Alimentación (DIPA) de Buenos Aires, con el fin de coordinar acciones conjuntas para investigar el origen del problema y controlar su alcance.

 

La medida busca proteger la salud pública y asegurar la trazabilidad del lote afectado mientras se realiza la investigación correspondiente.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
2
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
3
 Solicitud de vacantes en el Salesiano: formulario disponible
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Chamorro advirtió sobre tareas de Simeoni en el Cerro La Torta: “¿Se ha cumplido la sentencia por daño ambiental?”
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -