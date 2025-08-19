Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva tras recibir reportes sobre la posible presencia de organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio. Según detalló el organismo, a simple vista se trataría de larvas, aunque estudios microscópicos indicaron que podrían ser Microstomum sp., un tipo de gusano plano.

La alerta surgió a partir de denuncias realizadas por familias del municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, quienes habían recibido el producto a través de entregas escolares. El alimento identificado es tomate triturado sin TACC (libre de gluten), de la marca Marolio, en envases de 500 gramos, correspondiente al lote L25114 con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto fue elaborado por MAROLIO S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como origen la provincia de Mendoza.

En consecuencia, la ANMAT aconsejó a la población que tenga unidades de este lote que evite su consumo y se comunique con las autoridades sanitarias locales, tanto a nivel municipal como provincial. También solicitó a comerciantes y distribuidores que suspendan su venta y contacten a sus proveedores para evitar que el producto siga circulando.

Asimismo, el Instituto Nacional de Alimentos informó que ya se notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se produce y distribuye el producto a nivel federal, y a la Dirección Provincial de Alimentación (DIPA) de Buenos Aires, con el fin de coordinar acciones conjuntas para investigar el origen del problema y controlar su alcance.

La medida busca proteger la salud pública y asegurar la trazabilidad del lote afectado mientras se realiza la investigación correspondiente.

