Los trabajadores judiciales acompañaron esta mañana el reclamo de los empleados de salud en el Hospital Zonal de Esquel. Mirna Grenier, una de las representantes del gremio Sitrajuch, consideró que "es desahuciante la realidad de todos los trabajadores y de toda la gente de la provincia del Chubut"

Sobre la apertura paulatina de algunas reparticiones de Tribunales, explicó: "Nosotros estamos con retención de servicios. Se van habilitando los sectores con guardias mínimas". Asimismo, Grenier afirmó que más allá de lo salarial "faltan insumos, con respecto a la pandemia falta información, estamos tratando de acomodarnos con esa situación también".

"Siempre somos los que tenemos que esperar a la hora del cobro. Pareciera que hay hijos y entenados":

"Es muy difícil mantener las guardias mínimas. El sindicato sostiene las medidas de fuerza hasta que podamos ejercer nuestro derecho a percibir nuestros salarios como corresponde", enfatizó Grenier, que también comentó: "Hay compañeros que no pueden pagar los alquileres, que tienen hijos estudiando, es la misma situación que el resto de los trabajadores. Somos todos trabajadores desde el cargo más alto hasta el más bajo".

Por su parte, Alejandro Carrizo analizó: "Estamos dentro de una comunidad que está perdiendo los niveles de salud, no hay educación y todos los servicios también impactan en la familia del trabajador judicial". "El virus nos está demostrando qué nivel de servicios tiene la comunidad. Hoy estamos viendo con los compañeros de salud que dentro de 15 días no hay más insumos para la población y esto no va a escapar tampoco a los empleados judiciales", cerró.