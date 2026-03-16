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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Intervención policial por violencia familiar en Cholila

Personal de la comisaría local detuvo a un hombre que rompió la ventana de la vivienda de su expareja para ingresar al domicilio a la fuerza. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso.
Por Redacción Red43

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El domingo, a las ocho y media de la mañana, efectivos de la comisaría de Cholila se presentaron en un domicilio tras recibir un reporte de violencia familiar. En el lugar, el personal constató que un hombre intentaba ingresar a la propiedad de su expareja mediante la rotura de una ventana. Al arribo de los uniformados, el individuo presentaba signos de ingesta de alcohol, por lo que se procedió a su detención y traslado a la dependencia policial.

 

A partir de la denuncia radicada por la víctima, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. El hombre permaneció bajo custodia hasta la celebración de la audiencia de control de detención dispuesta por la justicia. Este episodio se enmarcó en una serie de procedimientos realizados durante el fin de semana, los cuales incluyeron diversos demorados por contravenciones en las jurisdicciones de la Comisaría Primera y la Comisaría Segunda.

 

De acuerdo a los registros policiales, los incidentes reportados en la zona tuvieron como factor común la presencia de alcohol en los involucrados. Las autoridades señalaron que estos hechos representan una constante en las intervenciones de la jurisdicción, lo que establece un punto de trabajo para las fuerzas de seguridad en lo que respecta a la prevención de este tipo de situaciones de conflicto y consumo.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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