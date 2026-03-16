En la ruta y en medio de la lluvia: así encontraron al joven perdido de Esquel

El sábado, en horas de la tarde, la Comisaría Segunda de Esquel recibió una denuncia por averiguación de paradero.



La comisario Carolina Pauli detalló: “Una persona mayor de edad, 35 años, que se había ido de su domicilio, allí en la jurisdicción del barrio Sargento Cabral. Algunos mensajes daban cuenta que posiblemente se encontraba en un estado de depresión”.



La búsqueda se dió en el marco de una fuerte lluvia en la zona: “se dio aviso radial a todas las dependientes. Con suerte, aproximadamente a las 10 de la noche nos informa el personal de comisaría del Instituto Trevelin que en lo que es la zona de la Planicie, en la Ruta 259, esta persona que se encontraba caminando a la vera de la ruta, muy mojada, porque, bueno, recordemos que el día sábado estuvo muy lluvioso”.



Fue trasladado al hospital de Trevelin para una asistencia médica: “No se constataron lesiones, no se constataron ninguna circunstancia que amerite su internación. Se le dio aviso inmediatamente a las familias que habían sido quienes habían radicado la denuncia”.



SL