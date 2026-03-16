Trevelin declara al 2026 como el “Año por la Memoria, la Verdad y la Justicia”

En un acto de reafirmación democrática y compromiso con los derechos humanos, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes oficializó la Resolución N° 050/26, mediante la cual se declara al 2026 bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”.

La normativa, impulsada por el Ejecutivo local, busca que la comunidad reflexione sobre las consecuencias del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, del cual se cumplen cinco décadas.

Uno de los puntos más conmovedores de los fundamentos de la resolución es la mención de Elisa Elvira Cayul. Nacida y criada en el paraje Los Cipreses, Elisa fue secuestrada el 3 de noviembre de 1977 en Avellaneda, Buenos Aires, mientras cursaba su segundo mes de embarazo. Al día de hoy, continúa desaparecida.

Con esta declaración, el Municipio no solo rinde tributo a su memoria, sino que sostiene el reclamo por la aparición de los desaparecidos y la restitución de identidad de los niños nacidos en cautiverio.

A partir de la firma de esta medida por parte del intendente Ingram y el secretario Livio Espinoza, toda la documentación administrativa de la Administración Pública Municipal deberá incluir la leyenda en su encabezado.

Desde el Ejecutivo señalaron que este es un símbolo del compromiso institucional para fortalecer la memoria colectiva y promover el compromiso democrático en todos los niveles de la comunidad, desde el centro urbano hasta los parajes más alejados.











M.G