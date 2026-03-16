Tacceta sobre las horas extras: "Es imposible hacer 144 horas al 100% en un mes"

El intendente Matías Taccetta volvió a poner la lupa sobre la administración interna del municipio, esta vez centrándose en el cobro de horas extras. Tras detectar planillas con números "imposibles" de cumplir físicamente, el mandatario decidió frenar esas liquidaciones para iniciar una auditoría interna y convocar a los jefes de las áreas involucradas.

Taccetta explicó el motivo del ajuste: "Me llamó la atención la cantidad de horas; 144 o 150 horas al 100% es imposible que se hagan en apenas un mes. Ningún empleado está habilitado a realizar esa cantidad". Según el intendente, el volumen de horas presentadas no coincide con los días del mes ni con los procedimientos de autorización correspondientes.

"Si hubo alguna suplencia que justificara un extra, se tendría que haber autorizado formalmente a través del funcionario directo, y eso no se hizo así", aclaró el jefe comunal, remarcando que se detectaron al menos cinco o seis casos críticos durante la liquidación de febrero.

El mandatario envió un mensaje claro tanto hacia adentro como hacia afuera del municipio: la austeridad no es negociable. "Nosotros controlamos todo y hacemos un ajuste porque entendemos que no es necesaria la cantidad de horas extras que tiene el municipio", afirmó.

Además, reveló que mantuvo conversaciones con el gremio municipal y que estos coincidieron con la postura del Ejecutivo de auditar los excesos. "Manejamos fondos públicos y los cuidamos de esta manera", sentenció.

Consultado sobre si estos excesos podrían deberse a necesidades económicas personales de los empleados, Taccetta fue empático pero firme: "Si una familia municipal no puede pagar un servicio y por eso sobre-liquidó horas, es una cuestión particular del empleado. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar el dinero de todos los vecinos con transparencia".

Por el momento, el municipio convocó a los jefes directos de las áreas en observación para que brinden explicaciones técnicas sobre cómo y por qué se permitieron tales planillas antes de proceder a cualquier pago pendiente.









M.G





