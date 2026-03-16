Salto y fuga: "El Loco" Cárdenas escapó de una clínica saltando desde un segundo piso

Los detalles que surgen tras la fuga de Darío Fernando "El Loco" Cárdenas (50) han generado una profunda inquietud en las autoridades y en la comunidad. Lo que inicialmente se reportó como un escape durante un traslado por la Ruta 3, resultó ser un plan meticulosamente ejecutado en pleno centro de la ciudad de Trelew.

Cárdenas había sido trasladado desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) hacia una clínica ubicada en la calle Belgrano para asistir a un turno programado con un psicólogo. En un descuido de su custodia, el recluso se lanzó desde una ventana del segundo piso del edificio.

Lejos de ser un acto desesperado, la caída formaba parte de un plan: en la calle lo aguardaba un cómplice a bordo de una motocicleta. Cárdenas se subió al vehículo y ambos desaparecieron a toda velocidad, burlando el operativo policial inicial.

La peligrosidad de Cárdenas no es subestimada. Apenas en marzo de 2024, un jurado popular lo había declarado culpable por el homicidio de Damián Alexis Sena, ocurrido la noche del 18 de agosto de 2021.

Según se probó en el juicio, Cárdenas se presentó en un domicilio de la calle 25 de Mayo al 1700, en la esquina con México. Tras una breve discusión, le efectuó a Sena un disparo certero en la cabeza. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano que le costó la vida casi en el acto. En aquel entonces, Cárdenas también escapó rápidamente, aunque en un Chevrolet.

Durante el debate, su abogada defensora, Gladys Olavarría, intentó sostener la hipótesis de una "legítima defensa", pero las pruebas de la fiscalía fueron contundentes y el jurado lo condenó por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

A esta hora, la Policía del Chubut mantiene activos todos los protocolos de captura. Se realizan controles en las salidas de la ciudad y se analizan las cámaras de seguridad de la zona céntrica de Trelew para identificar la ruta de escape de la motocicleta.

Se reitera que el sujeto es altamente peligroso y posee antecedentes por delitos violentos. Ante cualquier información, se ruega comunicarse de inmediato al 101.