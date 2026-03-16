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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Ministerio de Seguridad tras la fuga: "El traslado fue ordenado por la Justicia"

El Ministerio de Seguridad aclaró que Fernando Cárdenas se fugó durante una sesión psicológica externa autorizada por el juez Nieto Di Biase. Explicaron que la policía no puede entrar al consultorio por razones de confidencialidad.
Por Redacción Red43

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Ante la confusión generada por las primeras versiones del escape de Fernando Darío Cárdenas, el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut emitió un comunicado oficial para precisar las circunstancias exactas de la evasión y deslindar responsabilidades operativas.

 

Desde la cartera de Seguridad aclararon que el traslado del homicida desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) hacia el centro de Trelew no fue una decisión discrecional de la policía, sino que contaba con la autorización formal del juez penal Dr. Marcelo Nieto Di Biase.

 

El Ministerio explicó un punto crítico que facilitó la fuga: debido a las leyes de confidencialidad profesional que rigen la práctica de la psicología, los efectivos policiales tienen estrictamente prohibido ingresar al consultorio mientras se desarrolla la sesión. Los agentes deben permanecer en el exterior del recinto, situación que Cárdenas aprovechó para lanzarse desde el segundo piso hacia la calle, donde lo esperaba una motocicleta.

 

En el mismo comunicado, el sistema penitenciario provincial destacó que el IPP ya cuenta con salas equipadas con conexión a internet diseñadas específicamente para realizar sesiones psicológicas virtuales.

 

Estas herramientas tienen como fin evitar traslados presenciales de internos de alto riesgo; sin embargo, en este caso particular, la orden judicial habilitaba el traslado físico del detenido hacia el consultorio externo, lo que terminó vulnerando el esquema de seguridad.

 

Mientras se analizan las responsabilidades administrativas del hecho, unidades especiales de la Policía del Chubut mantienen un operativo de búsqueda activa. Se han intensificado los patrullajes en los accesos a Trelew, Puerto Madryn y zonas rurales lindantes, además de realizar controles sorpresivos en rutas para intentar recapturar al condenado.



M.G

 

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