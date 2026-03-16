Acuerdo destraba reclamo de trabajadores municipales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo Municipal de Esquel que permitirá la contratación de ocho trabajadores que se encontraban en situación laboral precaria. Además, se logró el pago de los sueldos adeudados correspondientes a los meses de enero y febrero.

La tercera audiencia de conciliación se llevó a cabo este lunes por la mañana en la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo del Chubut. Por el SOEME y ZO participaron el secretario general, Antonio Osorio; el secretario adjunto, Jorge Luis Antipan; y el asesor legal, Juan Esteban Rimoldi. Por el Ejecutivo Municipal estuvo presente la asesora legal Nidia Leiva, mientras que los trabajadores estuvieron representados por Roberto Bejar y Roberto Cárcamo.

El conflicto surgió hace algunas semanas, cuando los trabajadores reclamaron el pago de salarios atrasados, horas extras adeudadas y mayor estabilidad laboral mediante contratos formales.

Durante la audiencia, el Ejecutivo Municipal garantizó que no se aplicarán sanciones ni represalias contra los empleados de planta ni los trabajadores contratados.

Asimismo, el sindicato presentó un detalle de las horas extras pendientes desde 2025 y el Ejecutivo propuso saldar la deuda mediante francos compensatorios.

Finalmente, el Ejecutivo accedió a formalizar la contratación de los ocho trabajadores, siempre que se cumplan los requisitos generales establecidos para los contratos de locación de servicios.







M.G