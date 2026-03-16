"Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al reclamo de vecinos por la falta de servicios en ocupaciones del sector Valle Chico y la curva del Badén 3, manifestando su desacuerdo con las tomas de tierras por los problemas de planificación que generan. El mandatario explicó que existen dos grupos diferenciados en el sector: uno que reconoce la ilegalidad de la ocupación y otro que hace once años firmó un convenio con la gestión del entonces intendente Williams. En dicho documento, firmado por un funcionario de aquel gobierno, se aclaraba explícitamente que el lugar carecía de servicios y que los propios vecinos debían hacerse cargo de la infraestructura necesaria una vez que avanzara la urbanización del sector.

Taccetta señaló que, tras culminar recientemente la obra troncal de agua en Valle Chico con una inversión municipal de 600 millones de pesos, ahora es responsabilidad de los vecinos financiar el adicional de obra para sus conexiones particulares. El proyecto técnico, elaborado por el arquitecto Iván Pereira y la Unidad Ejecutora de Proyectos, tiene un costo estimado de 70 millones de pesos. El intendente fue tajante al afirmar que la situación económica actual no permite al municipio absorber esos costos y que cada vecino deberá firmar su compromiso de pago, tal como se estableció originalmente en julio de 2015, bajo la ordenanza de utilidad pública y pago obligatorio sancionada el año pasado.

Durante el verano pasado, el municipio asistió a estas familias con camiones cisterna de agua no potable como una medida paliativa temporal, pero el jefe comunal advirtió que no es posible mantener este esquema indefinidamente. Comparó la situación con el caso del barrio Los Cóndores, donde los vecinos esperaron quince años y debieron organizarse para concretar la obra de gas. Para el intendente, trasladar la responsabilidad total al Estado tras años de inacción privada no es la manera de resolver los conflictos, asegurando que el municipio no cuenta con los recursos excedentes para financiar obras que ya estaban pactadas como obligación de los ocupantes.

Finalmente, el mandatario destacó que se avanzará con los loteos planificados en la zona para evitar nuevas ocupaciones irregulares. Respecto a la atención de los manifestantes, aclaró que fueron recibidos por el área técnica de la Unidad Ejecutora, donde se les reiteró la misma postura oficial. Taccetta insistió en que la municipalidad está dispuesta a colaborar con el proyecto técnico y la logística, pero que la voluntad de pago y la organización vecinal son requisitos indispensables para que el agua llegue finalmente a ese sector de la ciudad.

E.B.W.