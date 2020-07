En Cholila surgió una novedosa aplicación, pensada por Pedro Pinello, que es docente y director de la escuela 727 de la localidad. En medio de la cuarentena por el coronavirus tuvo una idea para asistir a personas que por algún motivo estén solas. Se llama "Prueba de Vida" y sirve para advertir a contactos de confianza en caso de que alguien pudiera haber tenido algún problema y asistir en su ayuda a tiempo.

Se trata de una aplicación que funciona con alarmas y solo requiere de conexión para la descarga porque todas sus funciones son offline. "Uno tiene que programar las alarmas. El objetivo principal fue que sea simple, muy fácil de usar, para que un abuelo pueda utilizarla con facilidad, que cualquiera que esté solo tenga en la aplicación una herramienta que no necesita estar conectada a internet, solo necesita tener al menos una raya de señal", explicó Pinello a Red43. "Se aconsejan dos alarmas al día cada 12 horas, en horarios donde la gente esté despierta para que no sea molesto. La alarma suena, aparece una notificación, la abrís y lleva a un botón rojo que dice 'confirme supervivencia'. Al tocarlo, el botón se vuelve verde y la leyenda cambia a 'supervivencia confirmada'", detalló.

En caso de que esos pasos se cumplan "la app se desactiva y va a sonar la alarma dentro de 12 horas otra vez". Si esto no ocurre, a los 15 minutos manda un mensaje de texto a contactos previamente seleccionados por el usuario para avisar que éste no confirmó la prueba de vida: "Nosotros aconsejamos tener cinco contactos seleccionados pero si alguien quiere poner más puede hacerlo, lo mejor es que vivan cerca". Fundamentalmente, representa un alerta rápido por si estas personas tuvieron algún inconveniente.

Además, no es necesario que los contactos de confianza la descarguen, ya que los avisos son enviados por mensaje de texto. Fue pensada en base a la simpleza de principio a fin: "Internet solo hace falta para descargarla y no pesa nada. Funciona con tres pantallas: contactos, alarmas y botón para confirmar supervivencia. Pesa 3,7 MB, con cualquier internet puede bajarse rapidísimo y es offline, salvo que en algún momento hagamos una actualización". "Es necesario tener algo de crédito para que salgan los mensajes en caso de que sea necesario y el volumen alto para escuchar la alarma cuando suena", aclaró el inventor.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA?

En abril, cuando el aislamiento llevaba pocas semanas en Argentina, a Pedro lo inquietaron las noticias que llegaban desde Europa, en especial de Italia y España. "Me llamó la atención la cantidad de gente que encontraban muerta en sus viviendas después de muchos días. Surgió el tema de cuántas personas están solas y que uno se da cuenta de que a alguien le pasó algo mucho tiempo después", contó. Ante esto, "pensé que se podía asistir a esas personas cuando todavía la cosa era reciente. Me empezó a dar vueltas la idea de armar un dispositivo electrónico tipo pulsera o tobillera que si bajaba el nivel cardíaco mandara un alerta, pero era algo físico y llevaba todo un desarrollo tecnológico y un centro donde esta información llegara".

Perfeccionó en su cabeza el plan y se le ocurrió que podía ser una aplicación para el celular. Lo escribió y una vez que lo tuvo armado, se lo comentó a su familia, que también lo ayudó. "La idea me surgió a mí pero termina siendo familiar porque aportaron mi esposa y mi hijo de 16 años", destacó.

El proyecto estaba escrito pero alguien tenía que realizarlo. Ahí se contactó con un exalumno de la escuela 727, Ariel Aguirre, que se fue a estudiar y actualmente vive en Puerto Madryn. Es técnico y licenciado en informática y programación. "Empezamos a trabajarlo en el mes de mayo, pulimos la idea e investigamos si no había algo parecido. No queríamos lanzar nada que alguien tuviera en práctica en algún rincón del mundo. No encontramos nada ni siquiera parecido", comentó. Comenzaron a hablar de cómo había que hacerla y de qué forma debía funcionar: "Una vez que estuvo listo me lo presupuestó, sabía que iba a tener un costo. Me hizo un precio bastante accesible para una aplicación de estas características y en junio empezamos con el desarrollo".

Desde entonces, trabajaron sobre los bosquejos que el especialista enviaba desde Puerto Madryn y las diferentes pruebas donde iban detectando fallas o cuestiones a modificar. "Lo volví loco, dije 'no se va a olvidar nunca más de la aplicación'", bromeó Pinello. Ya en los primeros días de julio estuvo lista y la probaron en diferentes celulares. Paralelamente, había que conseguir el espacio en el Play Store: "No es que uno se anota y sube la aplicación gratis, hay que pagar en dólares para subirla. Hubo que crear una empresa para entrar a jugar a Google, que no está registrada a nivel tributario porque no ganamos nada con esto". Así surge PatagoniaApps, con la intención de que quede la marca regional: "La idea surge en Cholila, se desarrolló en Puerto Madryn y esperamos que cualquier persona de la Argentina tenga acceso, que nos represente como región".

"Estuvo lista entre el 8 y 9 de julio, hubo que esperar a que Google haga las correcciones y nos de una devolución sobre si estaba aprobada o no", relató el ideólogo del proyecto. Para su sorpresa, la primera respuesta fue negativa: "Decían que infringíamos unas normas". Aguirre fue quien se encargó de mantener las conversaciones para aclarar esta cuestión, que no se debió a ninguna infracción sino a que "la gente que la analizó no la entendió". Esperaban alguna otra contestación pero directamente fue publicada en el Play Store ayer, lista para ser descargada.

Las primeras opiniones fueron positivas, pero esperan los comentarios de usuarios para poder mejorarla. "Si salva alguna vida, cumplió su objetivo", afirmó Pinello.