Luego de la aparición de 3 casos positivos de COVID-19 en la ciudad portuaria de Madryn, se reforzaron los controles y volvió a apelarse a la responsabilidad social y comercial para evitar la propagación del virus.

La gestión municipal de Gustavo Sastre se mostró férrea en ese sentido y en sintonía con las disposiciones de los ministerios de Salud y Seguridad de la provincia. A pesar de la insistencia de las autoridades para cumplir con las disposiciones vigentes, este último fin de semana inspectores municipales constataron que 6 cervecerías artesanales de la ciudad no cumplieron con las reglas vigentes.

“Fueron infraccionadas 6 cervecerías que no cumplieron los protocolos. Sus propietarios no respetaron los protocolos estipulados en cuanto a la gente que podía ingresar a los locales y el acercamiento entre los mismos”, sostuvo el intendente Gustavo Sastre.

La confirmación de las infracciones en las cervecerías, que proliferaron notoriamente en los últimos tiempos, se da en un momento en el que Sastre analiza la evolución de las flexibilizaciones comerciales, productivas, recreativas y sociales.

“No creo que en Madryn tengamos muchas variaciones, sí seguramente reforzaremos algunos controles, sobre todo en los ingresos y egresos de la ciudad, para controlar la llegada de gente desde otros lugares. No creo que la circulación comunitaria sea un escenario posible, no están dadas las condiciones para eso”, aclaró Sastre, quien reconoció que “hay gente que entra en un relax muy importante y no debemos permitirlo; al pasar de un aislamiento al distanciamiento, muchos piensan que todo ha terminado y no es así, ese es el peor error que podemos cometer”.