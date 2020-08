El abogado de la empresa Sargento Cabral, Esteban Rimoldi, puso claridad sobre la postura de la transportista en relación a la línea 4 de transporte que operó hasta marzo, cuando comenzó el aislamiento por la pandemia y se interrumpió el servicio de transporte urbano. Aseguró que el problema para ellos no pasa por el dinero.

Ayer se reunieron con Sergio Ongarato y llevaron el pliego de licitación donde figura una cláusula que permite prorrogar por cinco años la licitación que venció el 22 de junio. Sin embargo, en el municipio no logran encontrar los originales con las firmas de todos los funcionarios que actuaron hace 10 años. "Nuestra opinión es que esa documentación debería estar en resguardo de la Municipalidad de Esquel, sus palabras textuales fueron que lo habían buscado por todas partes y no lo podían encontrar", puntualizó Rimoldi.

Consideró que ése "no es un argumento, es una obligación de la municipalidad conservar los documentos originales". De todas formas, la empresa buscará en sus archivos y el municipio continuará haciéndolo, para intentar dar con esos papeles. El abogado contó que después de reunirse con el intendente fueron al Concejo Deliberante y en el expediente que tienen allí faltan las 15 primeras fojas: "Casualmente las que tenemos nosotros son 14, es decir que si uno agrega una vista o un traslado se juntarían las 15". "Lo único que quiero dejar en evidencia es que la municipalidad ha perdido documentación y que es su obligación conservarla. Hoy no es una cuestión económica, es una cuestión de decisión política", subrayó.

Aseguró que la charla con Ongarato fue "en muy buenos términos". En este sentido, explicó: "Con la línea 4 que es la que tiene Perazzo el problema no es económico, porque si se nos garantiza continuar durante cinco años podemos asumir la pérdida de estos meses, trabajar a pérdida en la emergencia con la seguridad jurídica de que en los próximos cinco años vamos a poder recuperar lo que hoy toque perder". "Nosotros estamos en condiciones de salir a trabajar, de garantizar las fuentes de trabajo de nuestra empresa y prestar el servicio", sostuvo Rimoldi.

"La decisión es política, la llave la tiene el intendente respecto de la línea 4"

Con respecto a la prórroga, mostró su desacuerdo con el dictamen de la asesoría legal de la municipalidad: "El intendente refiere que le están diciendo que no podría efectuar la prórroga, esto no es así primero porque figura en el pliego y segundo porque aunque no figurara, votándolo el Concejo Deliberante podría darse una prórroga por cinco años". Al respecto, reveló que tienen la palabra de los bloques minoritarios para votar a favor en ese caso por lo que "tendría que hablar Ongarato con su bloque".

"La llave para resolver este conflicto con la línea 4 está en manos del intendente municipal. Firmado el contrato de prórroga por 5 años estamos en condiciones de salir inmediatamente", insistió. Además, recordó que desde marzo están planteando que la concesión finalizaba y exponiendo la intención de usar la cláusula de prórroga por cinco años: "No estamos especulando, nuestra postura ha sido siempre la misma".

Por otro lado, remarcó que conservar las fuentes de trabajo es un interés primordial. "Las empresas de Perazzo y también la de Acevedo no son multinacionales, son familiares. Viven de ese trabajo y al ser chicas tienen conocimiento y trato diario con los trabajadores, entonces hay una preocupación por la fuentes de trabajo. La concesión venció el 22 de junio pero al día de hoy los sueldos, con alguna dificultad, se siguen pagando", señaló.