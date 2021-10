Los atletas Joaquín Arbe, Darío “Lalo” Ríos y Rodrigo Roberts participarán este domingo en el Medio Maratón de Buenos Aires, en tanto Nicolás Neipán estará presente, pero en la prueba de los 42km.

Arbe, quien todavía no pudo solucionar sus cuestiones laborales y disfruta de la apertura de la escuela municipal de atletismo que tiene lugar en Tecka, buscará la mejor puesta a punto para el Maratón de Valencia que tendrá lugar exactamente dentro de dos meses.

Por su parte, Rodrigo Roberts quien desde hace cuatros meses está entrenando con asiduidad en la Escuela Awkache que dirige Rodrigo Peláez y quien jugara al futbol en el equipo de Independiente participará por primera vez en esta distancia, en tanto Darío “Lalo” Ríos buscará la velocidad suficiente para las pruebas de montaña, teniendo en cuenta que se prepara para el Salomon K42 que tendrá lugar en Villa La Angostura, exactamente dentro de un mes.

Por su parte Nicolás Neipán, quien en los últimos tiempos participó en carreras de bicicletas, volvió a las pruebas de atletismo y en esta oportunidad “se le anima” a los 42 km de Buenos Aires.

CON 16 KILOS MENOS YA NOTA EL CAMBIO

“Hace cuatro meses me puse como meta correr nuevamente después de varios años un Maratón, cosa que no iba a ser fácil porque no sabía cómo iba a responder mí rodilla y también porque tenía muchos kilos de más, pero las ganas y la confianza que me daban los que están a mi alrededor siempre, arranque sin dudar”, destacó Nico Neipán en sus redes sociales.

“Hoy puedo decir que llegó muy bien con el tiempo que tuvimos para entrenar, fue dura la preparación pero aguantamos bien sin lesiones y la primer carrera casi la gane, digo casi la gane porque todavía me quedan un par de Kg para bajar pero con 16 Kg menos se nota el cambio, pero este trabajo no lo hice solo tuve un gran equipo alrededor”, remarcó además.

TÓMBOLA SOLIDARIA PARA VIAJAR A BUENOS AIRES

Son pocos los números que le quedan para completar la tómbola. Rodrigo Roberts puso a la venta unos números, a un valor de 300 pesos cada uno, con premios por demás importantes.

Este dinero le servirá para solventar los gastos que tendrá en Buenos Aires. La persona que desee colaborar con el hijo de “Loli” Roberts, podrá enviarle un wasap al 2945 581109.

El sorteo se realizará mañana jueves en vivo por Facebook y los premios a sortear son los siguientes:

1º Una camiseta térmica, marca Columbia.

2º Una orden de compra de $ 2.000 en Planeta Salad

3º Una orden de compra de $ 2.000 en Alto Pollo

4º Una pizza gigante de Super Pizza

5º Una prenda de mujer a elección de R&R Showroom

6º Una prenda de Vitnik

7º Un conjunto de futbol a elección (remera y pantalón corto) de Napoleón Indumentaria.