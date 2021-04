Silvana Villarrial, vocera de los vecinos "en emergencia", comentó que están tratando de llegar a un acuerdo por el tema de los fondos, que es lo que falta para definir.

"Quedó el compromiso que ya se empieza a redactar el borrador de la ordenanza, con todos los puntos acordados. Están acordados todos los puntos anteriores, lo que hemos venido manifestando con los vecinos desde el primer momento:

La "limpieza" de la boleta, quedaría solo el consumo de luz, agua y cloacas.

El padrón, para tener en claro cuántos son los vecinos que están en vulnerabilidad.

"Falta definir donde saldrían los fondos"

Por su parte, aclaró que la propuesta que acercaron fue que se reasignen las partidas. "Tuvimos la presentación del concejo deliberante, allá por diciembre, pero no prosperó. Se acercó otra propuesta que estamos debatiendo, no podemos adelantarla porque no tenemos una definición como para salir a declarar lo que ya se acordó, no se resuelve eso todavía", remarcó.

En esa línea, indicó que una vez que tengan esa definición, estaría para ser aprobada si es necesario en una sesión extraordinaria.

"Esta situación de deudas no comienza con la pandemia, viene desde hace mucho más. Empezamos por una emergencia económica y social, la solución es tener una fuente de trabajo"

Además volvió a repetir que no es lo que dejó la pandemia, sino que el vecino no percibe ingresos.

"Hoy el vecino no solo está en una situación precaria por las tarifas y las deudas, si el ingreso sigue sin existir en esas familias, tampoco hay para comer"

Definición

"Estamos necesitando un informe para armar el padrón de los vecinos que están en situación de vulnerabilidad. Teniendo esos números, podemos redondear el monto", aclaró.

Dos grupos

Se dividirá en dos grupos, los que perciben hasta 48 mil pesos, que serían dos sueldos mínimos, vital y móvil. Se subsidia en la boleta siguiente.

Para los que perciben tres sueldos y medio (64 mil pesos), lo mismo pero se le facilita el pago en cuotas.

Para los dos grupos, se limpia la boleta, solo queda el consumo de luz, agua y cloacas. Sería el mismo esquema para el gas.

"Estamos en representación de todos los vecinos que hoy estamos contentos con lo que logramos, porque era angustiante la situación."

Por último, expresó que seguirán planteando fuentes de empleo, que "será otra pelea".