Horror en una carretera: encontraron una bolsa con seis cabezas humanas

En una escena que ha estremecido a la comunidad local, un conductor que circulaba por una carretera del estado de Tlaxcala, México, se topó con un hallazgo espeluznante que ha dejado al país en un estado de shock. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala recibieron el aviso de un conductor que señaló la presencia de una bolsa sospechosa al costado de la vía que conecta Tlaxcala con el vecino estado de Puebla

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, comprometida con el esclarecimiento de este aterrador suceso, ha declarado que, como parte de sus procedimientos, se logró abrir una carpeta de investigación para tratar de identificar tanto a las víctimas como a los responsables de este acto atroz. Los agentes de la Policía de Investigación y los Peritos del Instituto Ciencias Forenses (INCIFO) estuvieron rápidamente en el lugar, iniciando las minuciosas labores de investigación que podrían durar días.



La alarma fue dada a las 7 de la mañana, hora local, por el conductor que hacía su recorrido usual. El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado por su seguridad, estaba simplemente transitando por la carretera cuando notó lo que claramente no era sólo basura a la vera del camino. Siguiendo un instinto básico de curiosidad y una gran dosis de valentía, él decidió detenerse y examinar el costal, tras lo cual, de inmediato, contactó a las autoridades.



A su llegada, la policía municipal procedió a acordonar la zona para proteger la escena del crimen en espera de los forenses y peritos necesarios para la recolección de evidencias.