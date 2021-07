El domingo que viene serán las elecciones en el barrio Badén y esta mañana, la lista verde que tiene a Beatriz Matamala como candidata a presidenta de la junta vecinal, habló de las propuestas para los vecinos.

Los comicios serán el domingo 25 de 9 hasta las 18 en la junta vecinal.

"Hacía mucho tiempo que no se presentaban tantas listas. Acá estaremos para trabajar en lo que se pueda. No se vota con padrón porque el barrio no tiene padrón. El barrio ha crecido mucho y hay que hacer padrones nuevos. A los que tienen otro domicilio pero viven en el barrio se les pide una boleta a su servicio o un papel de ocupación del terreno", expresó Matamala.

"Badén es uno solo. Es grande y se ha extendido mucho. La idea es poder trabajar con los vecinos, ver las problemáticas de los vecinos que están peleando por el agua y el gas. También por las viviendas. El tema del mantenimiento de las calles, hay muchas y cada vez que viene la máquina pasa por una sola. Que nos den el lugar como corresponde y nos escuchen. Para saber la problemática del barrio hay que venir y caminarla. No me puedo sentar atrás de un escritorio y escuchar. Hay que hablar con los vecinos", agregó.

Por otro lado, indicó que: "El barrio hace 9 años está abandonado. Esto es como empezar de nuevo. Hay que salir y hacer padrones, recorrer casa por casa. Si se puede se va a hacer. Lo queremos es la integración del barrio, que la gente se conozca y no siga la división del Badén 1, 2 y 3. Es uno solo y queremos la integración".

A su vez, el reconocido vecino del Badén, Ricardo Silva añadió: "Hemos pedido el transporte urbano y se necesita. Nosotros pedimos que hagan una recorrida de la necesidad por el transporte público. También por el alumbrado, que no hay luz hasta Valle Chico. También hay gente sin trabajo, que ha venido con lo poco que tienen y han hecho su casa a puro pulmón. Hay que trabajar con todos los sectores de la municipalidad, porque la municipalidad tiene olvidados los barrios. Jamás han hecho un desarrollo social urbano ni tiene gente empadronada. Los que están, están sentados nada más".

"Hay vecinos que están a 20 metros para recibir el gas y los dejaron fuera de servicio. Lo único que hacen es entregar alimentos, pero no es la solución. Nosotros vemos la problemática de toda la gente del barrio. Hay que darle oportunidades a los jóvenes que no tienen trabajo. No hay futuro de trabajo", concluyó.

Lista Verde: