21°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 politica LLAJxCCrea Del BlancoHCDEsquel
10 de Marzo de 2026
politica |
Por Redacción Red43

"No lo conozco ni he tenido una comunicación": Crea Del Blanco sobre Treffinger

El concejal de Esquel por Juntos por el Cambio ratificó su apoyo a Javier Milei por convicción personal, aunque admitió una falta total de vínculo con la conducción provincial de La Libertad Avanza.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Rafael Crea Del Blanco, concejal de Esquel por el bloque de Juntos por el Cambio, analizó el panorama político actual y su alineamiento con el Gobierno Nacional. El edil fue taxativo al expresar que su acompañamiento a la gestión de Javier Milei surge de una convicción ideológica que va más allá de las estructuras partidarias o de las figuras que hoy pretenden representar al espacio libertario en los distintos niveles del Estado.

 

En ese sentido, Crea Del Blanco marcó cierta diferencia respecto al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Chubut. El legislador municipal se refirió al diputado nacional César Treffinger, principal referente del espacio en la región, y aseguró que no lo conoce, que no mantiene contacto con él y que nunca han tenido una comunicación formal. A pesar de este distanciamiento con la dirigencia local, consideró como un hecho saludable que el partido del presidente logre institucionalizarse en la provincia para participar activamente de la vida democrática.

 

 

Para el concejal, es fundamental que el espacio libertario logre consolidar su propia estructura con candidatos a intendentes, concejales, diputados y gobernador en las próximas contiendas electorales. Sostuvo que el crecimiento del partido de Milei es un paso lógico dentro del escenario político actual y anticipó que los meses venideros serán clave para observar cómo se definen los nombres y los partidos que finalmente integrarán las listas que buscarán representar el proyecto presidencial en las urnas.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 En su primer año de vida, se inauguró en Impulso una moderna sala de máquinas
2
 Saltó un paredón de madrugada y fue atrapado
3
 Esquel llega a todo el país: la TV Pública transmite hoy el especial del Aniversario
4
 La Legislatura distingue a seis mujeres chubutenses por su trayectoria y aporte social
5
 Fósiles marinos en la cima del mundo: el pasado oceánico del Monte Everest
1
 El Hospital de El Bolsón avanza con la Historia Clínica Digital: ¿Qué cambia?
2
 Avances en la obra de gas del Barrio Los Cóndores para llegar al invierno
3
 "No lo conozco ni he tenido una comunicación": Crea Del Blanco sobre Treffinger
4
 El Concejo Deliberante de Esquel retoma el trabajo de comisiones de cara a las sesiones ordinarias
5
 Cerro La Torta: El Frente Vecinal acompaña el reclamo por daño ambiental
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -