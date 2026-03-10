"No lo conozco ni he tenido una comunicación": Crea Del Blanco sobre Treffinger

Rafael Crea Del Blanco, concejal de Esquel por el bloque de Juntos por el Cambio, analizó el panorama político actual y su alineamiento con el Gobierno Nacional. El edil fue taxativo al expresar que su acompañamiento a la gestión de Javier Milei surge de una convicción ideológica que va más allá de las estructuras partidarias o de las figuras que hoy pretenden representar al espacio libertario en los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, Crea Del Blanco marcó cierta diferencia respecto al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Chubut. El legislador municipal se refirió al diputado nacional César Treffinger, principal referente del espacio en la región, y aseguró que no lo conoce, que no mantiene contacto con él y que nunca han tenido una comunicación formal. A pesar de este distanciamiento con la dirigencia local, consideró como un hecho saludable que el partido del presidente logre institucionalizarse en la provincia para participar activamente de la vida democrática.

Para el concejal, es fundamental que el espacio libertario logre consolidar su propia estructura con candidatos a intendentes, concejales, diputados y gobernador en las próximas contiendas electorales. Sostuvo que el crecimiento del partido de Milei es un paso lógico dentro del escenario político actual y anticipó que los meses venideros serán clave para observar cómo se definen los nombres y los partidos que finalmente integrarán las listas que buscarán representar el proyecto presidencial en las urnas.

E.B.W.