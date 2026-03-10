21°
Martes 10 de Marzo de 2026
Cerro La Torta: El Frente Vecinal acompaña el reclamo por daño ambiental

La concejal Evangelina Chamorro explicó la investigación del impacto de un emprendimiento privado en el cerro: "hay vegetación que está dañada, destruida, instalación de algunas alcantarillas”.
Escuchar esta nota

Evangelina Chamorro, concejal del Frente Vecinal Esquel, explicó el acompañamiento a la denuncia de la Asociación de Montañistas por el daño ambiental al Cerro La Torta.

 

La presentación fue “al Intendente Taccetta y en paralelo al Concejo Deliberante mantuvimos un encuentro con ellos en el periodo que estábamos todavía en receso”. En ese momento, la asociación mostró las pruebas de “el impacto ambiental, apertura de caminos, hay vegetación que está dañada, destruida, instalación de algunas alcantarillas”.

 

El Frente Vecinal realizó reuniones conjuntas con el Concejal Martín Escalona: “hicimos algunas solicitudes al Ejecutivo respecto de información, entendiendo que, si hubo un ingreso al sector de tierras fiscales que corresponde al ejido municipal, es el municipio el que debería tener conocimiento de esa situación. Por tanto, se le solicita información al Ejecutivo, al mismo tiempo que, a su vez, el Intendente Taccetta hace las presentaciones tanto a la Secretaría de Bosques como a la Justicia”.

 

El camino legal de la investigación: “Lo que hicimos fue trasladarnos hasta ese lugar, caminar ese lugar y constatar el daño nosotros mismos como concejales. Es una tarea que realizamos hace aproximadamente un mes o menos para ir y visualizar y, efectivamente vimos el paso de la máquina, la vegetación y demás. Está ahora en una instancia judicial y habrá que ver qué respuesta le brinda la Justicia ante esta denuncia. Algo que tenemos que aclarar es que es en el Cerro La Torta, no Monte Bianco”, refiriéndose a un antecedente legal de los implicados: “Esto nosotros estamos hablando de un acceso a un terreno que es égido municipal pero que se accede a través de tierras del Parque Nacional”.

 

SL

 

