El Concejo Deliberante de Esquel retoma el trabajo de comisiones de cara a las sesiones ordinarias

Con el inicio del calendario legislativo en el Honorable Concejo Deliberante de Esquel, los distintos bloques han intensificado la actividad en las comisiones internas para organizar la dinámica de trabajo de este año. La concejal del Frente Vecinal, Evangelina Chamorro, confirmó que se encuentran en una etapa de análisis profundo tras el cierre de la sesión inaugural. Según indicó la edil, el bloque opositor se prepara para brindar sus consideraciones sobre la gestión actual en la próxima jornada del viernes, buscando "ampliar en detalle cuestiones que nosotros observamos" respecto a la marcha de la administración municipal.

Uno de los ejes que marcará el debate en las próximas sesiones es la situación del Parque Industrial. Chamorro señaló que, desde su perspectiva, el expediente presenta puntos que requieren una revisión técnica exhaustiva para garantizar su correcto desarrollo administrativo. En ese sentido, la concejal buscó despejar dudas sobre posibles demoras en el tratamiento legislativo, aclarando que no se trata de una voluntad de obstaculizar los proyectos, sino de una búsqueda de prolijidad en el proceso. "Acá no hay cuestión de traba, acá hay una cuestión de cómo se deben hacer las cosas", manifestó respecto a los intercambios mantenidos con sectores productivos.

Finalmente, la representante del Frente Vecinal expuso la mirada de su espacio sobre la administración de las tierras fiscales destinadas a la inversión privada. Si bien se reconoce la importancia de radicar empresas en la ciudad, Chamorro planteó que existe una diferencia de criterio político en cuanto a las condiciones de adjudicación de estos espacios. Al respecto, sostuvo que mantienen una "visión política respecto de las tierras que son del pueblo" y expresó sus reparos ante la posibilidad de entregas a título gratuito o valores mínimos, considerando que el costo de la tierra resulta ínfimo frente a los montos de inversión que las firmas proyectan desembolsar.

E.B.W.