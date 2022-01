Un grupo de vecinos, comerciantes y prestadores turísticos de Lago Puelo, se concentró en la tarde del lunes frente al municipio de Lago Puelo, donde dejaron bolsas de basura en la puerta del despacho del intendente Augusto Sánchez.

Al respecto, el empresario Hernán Cambiasso explicó que “desde el 27 de diciembre no pasa el servicio domiciliario de recolección de residuos por los parajes Las Golondrinas y Cerro Radal. Los complejos turísticos estamos todos desbordados de basura. Obviamente, para retirarla apelamos a servicios privados o en nuestros propios vehículos hasta el basurero”.

Tras señalar que el objetivo de movilización “es visibilizar el problema”, el vocero precisó que “el municipio no solo no da respuestas, sino que todos los funcionarios están ausentes. Tampoco tenemos agua (nos proveemos de los camiones cisterna) y todos sabemos que la energía se corta ante el mínimo vientito o el estornudo de alguno”.

Insistió enseguida que “a esta altura del año y con una temporada a pleno de turismo, la basura no solo es un problema, sino que es muy posible que también genere infecciones: no olvidemos que solo hace dos años padecimos el hantavirus. Con estos calores, seguro que los roedores aparecen”.

“Al municipio –agregó-, llamamos una o dos veces por día y además mandamos mensajes. Pero nadie nos responde, parece un pueblo abandonado. No tiene conducción y tampoco funcionarios a la altura de las circunstancias”.

No obstante, reconoció que la falta de colección de residuos se condice “con medidas de fuerza de los trabajadores del sector desde fines de diciembre. No tiene solución, no se les paga y los echan, pero nosotros terminamos siendo rehenes de toda esta situación. Es agotador y no da para más”.

Enseguida, Cambiasso indicó que la coyuntura “atraviesa al conjunto de la sociedad de Lago Puelo y a nuestros visitantes. El 80% de la Comarca Andina vive del turismo, mientras que el restante 20% son empleados públicos”.

“Dejamos las bolsas en la puerta del despacho del intendente, como él la deja en nuestras casas. Mañana es probable que tengamos represalias y que las cosas sean aún peores”, concluyó.

En coincidencia, desde las cámaras empresarias adelantaron la posibilidad “de presentar en las próximas horas un recurso de amparo para garantizar al menos las prestaciones de la recolección de residuos y la provisión de agua potable”.

Caprichos

Por su parte, el Poder Ejecutivo Municipal dijo que “los vecinos son rehenes de caprichos partidarios” por parte de un grupo de trabajadores que sostienen medidas de fuerza.

Luego de recordar que la localidad “está con emergencia ígnea, hídrica, energética, de servicios públicos y sanitaria”, se antepuso que “mientras se realizan esfuerzos denodados para superar las diferentes situaciones que afectan a nuestra comunidad, la oposición -con claros intereses partidarios disfrazados de reclamos sindicales-, agrava aún más la situación”.

Puntualmente, sobre la basura que se observa en cada rincón del casco urbano y los parajes, se indicó que “con el incumplimiento de tareas y acuerdos pre establecidos, se dejó acumular en las calles una gran cantidad de residuos que se generan de modo exponencial durante la temporada. Debido a este conflicto, la recolección se lleva adelante con un equipo de contingencia”.

Asimismo, a última hora del lunes también se decidió extender el horario de la planta de residuos de Cerro Radal, que permanecerá abierta hasta las 20 con la premisa de que “los vecinos puedan llevar su basura hasta que se solucionen los inconvenientes”. (Jornada).