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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Parque Industrial: sigue en análisis en el Concejo

La Comisión de Legales del Concejo Deliberante analizó el proyecto del Parque Industrial y un dictamen jurídico que advierte posibles problemas legales. El tema seguirá en estudio y se convocará a particulares a la próxima reunión. 
Por Redacción Red43

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Durante la mañana de este lunes 16 de marzo, la Comisión de Legales del Honorable Concejo Deliberante (HCD) analizó el expediente 183/25, referido al proyecto para la consolidación del Parque Industrial de nuestra ciudad.

La Comisión tuvo en cuenta un dictamen -no vinculante- emitido por el Asesor Legal del HCD. En el documento, el profesional advierte que existen "cuestiones legales, plazos de publicación, convocatoria y evaluación que presentan contradicciones legales".

Según el asesor, aunque algunos puntos podrían ser aceptables desde lo estrictamente jurídico, requieren de mejoras urgentes antes de que el proyecto llegue a la sesión legislativa para su votación final.

En el despacho de este lunes los concejales, entre otros aspectos, solicitaron saber si se cumplió con una nueva publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. También informaron que se tendrán en cuenta notas presentadas por particulares, quienes serán convocados a participar de la próxima reunión para exponer sus puntos de vista.

 

 

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