Lali Espósito decidió cancelar los dos shows que tenía programados para este fin de semana en Neuquén y Trelew debido a un grave problema de salud que padece hace varios días. Anunció la noticia a través de sus redes sociales y explicó el motivo médico de su situación.

La cantante se refirió a la cancelación de sus dos fechas que debieron ser reprogramadas para dentro de dos semanas y pidió disculpas por la situación. Por medio de sus historias, contó que los nuevos shows serán el 6 de noviembre en Neuquén y el 8 en Trelew.

Lali sostuvo: "Me reporto por un bajón, para dar una noticia que no está buena, que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy fuerte”.

En ese sentido, agregó: "Por recomendación del médico y los estudios que me hice me piden reposo este fin de semana, y eso hace amigos de Trelew y Neuquén que no pueda presentarme con el show”.

La intérprete reflexionó sobre la autoexigencia que ella se impone para sus presentaciones y que esto repercute con el tiempo en su salud. "Yo soy una demente, no está bien, e intento seguir con los shows y los laburos, pero es un show muy largo y no puedo hacerlo a medias, no se lo merecen", concluyó.