10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 24 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Es el Día del Retirado y Pensionado de la Gendarmería Nacional

En el Día del Personal Retirado y Pensionado, la institución celebra la vocación de servicio de quienes dedicaron su vida a la fuerza.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 24 de agosto se conmemora el Día del Personal Retirado y Pensionado de Gendarmería Nacional, una fecha instituida para reconocer la experiencia y el aporte de quienes dedicaron su vida a la fuerza.

 

La celebración, que fue establecida mediante la Disposición del Director Nacional Nro. 706/20, busca destacar el legado del personal retirado, que con su conocimiento y compromiso sigue siendo una pieza fundamental de la institución. La jornada también es un homenaje al Teniente Coronel (R) Hermenegildo Tocagni, quien se convirtió en el primer gendarme en incorporarse a la fuerza en 1938.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Después de más de una década postergado, se finalizó el Muro de Contención Costero para proteger al Hospital Alvear
2
 Susana Pacheco: la fuerza de una madre
3
 Con gran convocatoria, se realizó la primera edición de la Peña Folclórica Municipal
4
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
5
 Mañana se disputan los Juegos de Montaña en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Opinión
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -