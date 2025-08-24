Es el Día del Retirado y Pensionado de la Gendarmería Nacional

Este domingo 24 de agosto se conmemora el Día del Personal Retirado y Pensionado de Gendarmería Nacional, una fecha instituida para reconocer la experiencia y el aporte de quienes dedicaron su vida a la fuerza.

La celebración, que fue establecida mediante la Disposición del Director Nacional Nro. 706/20, busca destacar el legado del personal retirado, que con su conocimiento y compromiso sigue siendo una pieza fundamental de la institución. La jornada también es un homenaje al Teniente Coronel (R) Hermenegildo Tocagni, quien se convirtió en el primer gendarme en incorporarse a la fuerza en 1938.

F.P