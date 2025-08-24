10°
Esquel, Argentina
Domingo 24 de Agosto de 2025
24 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Vientos y temperaturas bajo cero: así estará el tiempo en Esquel

Se esperan ráfagas fuerte y una sensación térmica muy baja, por lo que se recomienda tomar precauciones.
El pronóstico del tiempo para el dia de hoy anticipa una jornada muy fría y con vientos en Esquel. La temperatura mínima será de -4°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los -9°C. Por su parte, la temperatura máxima alcanzará los 8°C.

 

 

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y pasará a estar mayormente nublado por la tarde y la noche. Se esperan vientos del oeste-sudoeste con velocidades de hasta 27 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. No hay probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

 

 

F.P

 

 

