Vientos y temperaturas bajo cero: así estará el tiempo en Esquel

El pronóstico del tiempo para el dia de hoy anticipa una jornada muy fría y con vientos en Esquel. La temperatura mínima será de -4°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los -9°C. Por su parte, la temperatura máxima alcanzará los 8°C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y pasará a estar mayormente nublado por la tarde y la noche. Se esperan vientos del oeste-sudoeste con velocidades de hasta 27 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. No hay probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

