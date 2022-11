La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que los casos de coronavirus vienen creciendo en los últimas tres semanas en el país aunque “no es predominante y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”, pero exhortó a la población a que concurra a aplicarse los refuerzos de la vacuna para seguir ampliando la inmunidad.



“Las últimas tres semanas comenzamos a ver un aumento, todavía es un aumento leve no una situación que predomine por sobre otros virus respiratorios. Este año tuvimos un pico muy precoz de gripe, ahora también estamos cursando un aumento de casos de gripo tipo B y circularon todos los demás virus todo el año”, indicó Vizzotti.



La ministra sostuvo que este incremento de contagios “no es predominante y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”, y lo vinculó al hecho de que “el 82 por ciento de la población tiene al menos dos dosis” de la vacuna contra la Covid, pero sostuvo que “la preocupación ahora es un poco sobre la falta de percepción de riesgo y el pensar que ya pasó” la pandemia.



“El desafío es transmitir que vamos a seguir así con la mayor cantidad de personas vacunadas. Independientemente que no tengamos riesgo de desborde del sistema de salud, lo que buscamos es tener el menos impacto posible, salvar la mayor cantidad de vidas posibles y eso es a través de las vacunas”, enfatizó.

La titular de la cartera sanitaria sostuvo que el incremento de casos “es lo esperable, nosotros lo venimos diciendo todo el tiempo, que vamos a tener algunos picos estacionales incluso fuera de estación como es ahora”.



La Covid “se va a sumar a los virus estacionales, por eso la diferencia entre el aumento de número de casos comparado con los dos años anteriores de ninguna manera va a generar la tensión en el sistema de salud que generó ni la preocupación de no poder dar respuesta”, indicó la funcionaria.



Sin embargo, Vizzotti remarcó que “tenemos una herramienta que es la vacunación y por eso pedimos a la población que se acerque a darse los refuerzos, si pasaron 120 días (de la última dosis), sobre todo mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo, docentes, personal de salud y de seguridad”.



Además, señaló que “por supuesto que cuando aumenta la circulación tiene un rol más importante el barbijo y si tenemos síntomas no debemos tener contactos con otras personas, pero sobre todo las vacunas, es lo más importante”.



Vizzotti subrayó que “las vacunas están aseguradas” y que hay dosis disponibles para todos los refuerzos.