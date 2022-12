Luego de que un grupo de hinchas franceses realizaran una petición de firmas online para que se repita la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Este sumó más de 200 mil clicks, lo que causó burlas por parte de los argentinos.

Valentín Gómez, argentino, decidió armar un petitorio para juntar firmas como respuesta a los franceses: “Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Esta petición es para que los franceses dejen de llorar y acepten que Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé”.

A la petición se sumaron alrededor de 50 mil fanáticos en aproximadamente 5 horas. Además dejaron algunos mensajes de burlas: “Primero considero que ganamos en buena ley. Segundo, Francia”; “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés”; “Les ganamos también en el Mundial de firmas”; “Me hace muy feliz que lloren pero temo que tanta lágrima francesa modifique el ecosistema”; y “Francia, yo te vi pechear una final del mundo. Si no fuera por Mbappé, no llegás ni a los penales”.