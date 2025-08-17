Destacada participación de Chubut en la Expo Comodoro mostrando todos los atractivos de la provincia

Con el objetivo de potenciar el posicionamiento de la provincia como destino del país y fortalecer la oferta turística local, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, tuvo una activa participación en una nueva edición de la Expo Turismo “Cumbre Patagónica, destinos y Mar de Oportunidades” en Comodoro Rivadavia.

De la inauguración oficial realizada en el Predio Ferial, participaron en representación del Gobierno del Chubut el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera. También estuvieron presentes el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la subsecretaria de Turismo de la provincia, Magali Volpi; el gerente del Ente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana, e intendentes, entre otros.

El ministro Lapenna elogió la realización de la Expo Turismo en Comodoro Rivadavia y dijo que “es la más importante de la Patagonia, por eso le damos la bienvenida a todas las provincias vecinas, a todos los funcionarios de Chile que se han acercado”.

“Tenemos una provincia grande en pleno crecimiento y como decimos siempre, el turismo no debería tener colores políticos” detalló, mencionado que “el gobernador Ignacio Torres nos encomendó que lo que está bien se debe sostener y lo que no, se debe mejorar. Por eso, aprovecho la oportunidad para transmitir el acompañamiento del gobierno provincial al sector privado porque genera el desarrollo de la provincia”.

“Es muy importante para nosotros mirar a los ojos a los intendentes y generar trabajo para toda la provincia", señaló el ministro anunciando que “en breve tendremos el avistaje de la Ballena Sei en Rada Tilly impulsado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas; e instó al gobernador de Aysén, Marcelo Santana, a generar las condiciones y herramientas para el sector privado y que el corredor bioceánico deje de ser un sueño para ser una realidad y que más turistas elijan Chubut".

Por último, Lapenna felicitó la organización del evento, transmitió el saludo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y afirmó que “hay un gobierno provincial que participa, trabaja y construye para el crecimiento de Chubut”.

Presencia institucional

La presencia institucional del Gobierno del Chubut en el evento se dio mediante un stand con información turística de cada rincón de la provincia, sorteos, regalos, juegos y actividades pensadas para todo público. Además, se destinó un espacio al Programa Vinos y Sabores, donde se realizaron degustaciones de diferentes vinos de la provincia; y otro al Programa Origen Chubut, con participación de varios productos locales muy reconocidos, como textiles, decoraciones, infusiones de té, producciones de mieles, entre otros.

El stand convocó a representantes de los destinos de Chubut, sumándose Dolavon, Esquel, El Maitén, Gualjaina, Trevelin, Camarones, El Hoyo, Cholila y 28 de Julio. Estas localidades promovieron sus actividades más reconocidas y los principales atractivos turísticos de cada región. Además de representantes de la Secretaría de Pesca, quienes informaron sobre la nueva Temporada de Pesca Deportiva.

La Expo Turismo Comodoro comenzó el pasado viernes 15 con una jornada destinada pura y exclusivamente al sector privado. Se realizaron rondas de negocios, actividades, presentaciones en vivo, conferencias y espacios de coworking.

De esta manera, se logró generar un espacio de encuentro para negocios y promoción para el sector turístico, tanto público como privado de toda la Patagonia y Argentina. Esto también reforzó a la comunidad entre los actores que forman parte del sector a nivel local, regional y nacional.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó con una charla junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llamada “Herramientas de Financiamiento para el sector turístico”. Durante su desarrollo se expusieron los beneficios de la Ley Programa de Incentivo a la Promoción Turística que impulsa el gobierno provincial.

Más actividades

Luego de la inauguración, se realizaron jornadas abiertas al público, libres, gratuitas y con acceso a distintos espacios interactivos con actividades recreativas e intervenciones artísticas.

Más de 50 destinos turísticos regionales, nacionales e internacionales se presentaron en este evento que ofreció charlas, capacitaciones y una sala de formación profesional.

El Auditorio del Predio Ferial, contó con actividades formativas para el sector turístico coordinado por FEHGRA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central).

Diferentes prestadores y emprendedores turísticos presentaron sus atractivos, proyectos y propuestas para fortalecer su marca en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Por otro lado, productores de elaboraciones regionales y artesanos de rubros como textil, decoración y diseño mostraron sus respectivos productos para promocionar la producción local.

Diversos emprendimientos ofrecieron productos locales, puestos gastronómicos en el patio del festín, donde hubo foodtrucks, cerveceros y cocteleros.

