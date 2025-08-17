13°
Esquel, Argentina
Domingo 17 de Agosto de 2025
17 de Agosto de 2025
sociedad
Cine de montaña y producciones locales: una nueva propuesta en Esquel

En el marco de los Juegos de Montaña, el lunes y martes se realizarán jornadas especiales de cine en el Auditorio Municipal a partir de las 20:30. La entrada es libre y gratuita. 
Tanto el lunes 18 como el martes 19 de agosto, Esquel será escenario de una propuesta audiovisual imperdible, con la proyección de cortos y películas en el marco de los Juegos de Montaña, un evento que celebra el deporte, la cultura y la naturaleza.

 

Desde las 20:30 horas en el Auditorio Municipal, el público podrá disfrutar de una selección de cine de montaña y producciones locales, que contarán con la participación de sus creadores y de deportistas de alto renombre en la zona. 

 

La jornada busca no solo compartir material audiovisual de calidad, sino también dar visibilidad a realizadores locales y acercar al público a miradas creativas sobre la vida en la montaña.

 

La actividad es con entrada libre y gratuita, y forma parte del calendario cultural que acompaña a los Juegos de Montaña, consolidando a Esquel como un punto de encuentro entre el deporte, el arte y la comunidad.

 

