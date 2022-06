Claudia, madre de una alumna de la Escuela 735 de la ciudad de Esquel, realizó en las últimas horas una denuncia ante la situación que padece su hija de 13 años, que actualmente cursa 2° Año.

En diálogo con Red43, detalló que un día llegó a su casa y encontró a su hija en la pieza llorando: "me siento a hablar con ella; estaba buscando ropa grande. Ella usa los jeans rotos como están a la moda pero no los quería usar. Me dijo que una profesora se burló de su vestimenta".

Ante esta situación, la madre cuenta que se dirigió de inmediato a la escuela, ya que no es la primera vez que sucede algo similar y, afirma que en el establecimiento "los directivos se lavan las manos".

"Como mamá duele... Hace una semana que no va a la escuela; llora y tiene fiebre"

Claudia realizó la denuncia correspondiente en Supervisión de Escuelas y se encuentra esperando alguna respuesta o solución al caso.

A todo esto, se le suma otra preocupación: "me enteré además que hay un nene del curso que mira a las chicas y las acosa. Fueron a hablar con los directivos y la respuesta fue que se hagan un uniforme, ya que con el modo de vestirse que ellas tenían 'acosaban a los nenes'".