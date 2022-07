El senador chubutense Ignacio “Nacho” Torres solicitó al gobierno que convoque urgente a una mesa multipartidaria que incluya a todos los sectores políticos, para fijar “políticas de estado” que trasciendan los colores partidarios y que “perduren en el tiempo”.

El llamado lo hizo Torres en su discurso durante el 122° aniversario de Puerto Pirámides, en el que estuvieron presentes funcionarios del gobierno provincial, intendentes, diputados y dirigentes de todo el espectro político provincial.

“Hay algunas batallas que no tienen color partidario; en esta oportunidad podemos empezar a plantearlas. Aprovecho que está el ministro para que le haga llegar al Gobernador la necesidad de una mesa multipartidaria urgente para trazar algunos puntos básicos esenciales donde no hay grieta”, dijo Torres.

El senador chubutense dijo que en este momento de crisis profunda es importante que todos los sectores políticos “podamos consensuar cinco puntos básicos para sostener políticas de estado que perduren en el tiempo”.

Torres planteó que en Chubut no puede volver a ocurrir una crisis educativa, sanitaria y financiera como la que viene sucediendo en estos últimos años, que atraviesa a la sociedad en su conjunto.

“Necesitamos un plan consensuado para mediano y largo plazo que garantice que una de las provincias con más potencial de la Argentina no vuelva a pasar nunca más por una tragedia educativa como la que vivimos, que no tengamos problemas prestacionales en salud, y que no seamos la provincia más endeudada en dólares del país”, dijo el senador.

Es por esta razón que Torres propuso consensuar “una nueva ley de ministerios, de ética pública y de responsabilidad fiscal, exigir también la reparación histórica y tener un proyecto de competitividad a largo plazo”, entre otras medidas para sacar a Chubut adelante.