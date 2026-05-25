"No solo izamos un símbolo, izamos nuestros valores"

La Municipalidad de Esquel llevó adelante este lunes por la mañana el acto oficial en conmemoración del 25 de Mayo y del 81° aniversario de la llegada de La Trochita a la ciudad. La ceremonia se realizó en el predio del Viejo Expreso Patagónico y fue presidida por el intendente Matías Taccetta, acompañado por concejales, diputados provinciales y miembros del gabinete provincial y municipal.

Participaron además las banderas de ceremonia de diferentes instituciones educativas, colectividades, fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios de Esquel, en una emotiva jornada patriótica que reunió a vecinos y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Durante su discurso, el intendente Taccetta expresó que “hoy nos convoca una fecha sagrada para la historia de nuestro país” y remarcó que “hoy es 25 de mayo. Y no es un día más. Es el día en que festejamos el nacimiento de nuestra Patria”.

Asimismo, señaló que “hace 216 años, un grupo de hombres y mujeres valientes decidió dar el primer paso hacia la emancipación” y destacó que “la Revolución de Mayo fue mucho más que un cambio de gobierno. Fue el despertar de un pueblo que comenzó a pensarse libre, dueño de su destino, y con vocación de construir una nación justa y soberana”.

En referencia al aniversario de La Trochita, Taccetta indicó que “para quienes vivimos en Esquel, este 25 de mayo tiene además un significado profundamente especial” y recordó que “en esta misma fecha, hace 81 años, llegaba por primera vez a nuestra ciudad La Trochita, el Viejo Expreso Patagónico; un acontecimiento que quedó grabado para siempre en la memoria de nuestro pueblo y que marcó la historia de generaciones enteras”.

Además, sostuvo que “La Trochita es mucho más que un tren. Es el esfuerzo, el encuentro, el trabajo de sus empleados y la identidad de nuestra gente”.

El mandatario municipal también destacó el valor de los símbolos patrios y el compromiso colectivo al afirmar que “hoy, como cada vez que izamos el Pabellón Nacional, no sólo miramos nuestro pasado: también afirmamos el presente y construimos el futuro”.

En otro tramo de su mensaje, manifestó que “la bandera que elevamos al cielo simboliza nuestras luchas, nuestros logros, nuestra identidad y también nuestras deudas como sociedad” y agregó que “nos une en la diversidad, nos abraza en los momentos difíciles, y nos invita a seguir construyendo juntos un país más justo, más solidario y más digno”.

Finalmente, Taccetta convocó a continuar trabajando por el bienestar de la comunidad y expresó: “Hoy no sólo izamos un símbolo: izamos nuestros valores. izamos el esfuerzo, la memoria y la esperanza. Hagámoslo con orgullo. Con humildad. Y con el corazón puesto en lo que verdaderamente importa: nuestro pueblo, nuestras familias, y las futuras generaciones”.