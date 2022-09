Bestene: "No hay ningún proyecto sobre la eliminación de las PASO; son solo dichos"

El excandidato a intendente, Ricardo Bestene, se refirió a la polémica generada por la posible eliminación de la ley de las PASO.

En diálogo con Red 43, Bestene señaló que "no hay ningún proyecto sobre la eliminación de las PASO. Son dichos, no podemos opinar sobre algo que no está".

En este sentido, recordó que "hoy tenemos un régimen electoral vigente y no hay nada que diga lo contrario más allá de especulaciones de algunos dirigentes políticos".

"No puedo opinar que es mejor o peor cuando no hay nada que contraste con esta ley", remarcó.