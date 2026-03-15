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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

¿Por qué bajó el dólar? Las razones de la calma cambiaria y el rol del Banco Central

Con el Blue a $1.415 y el mayorista lejos del techo oficial, el mercado vive una tregua. El Banco Central interviene fuerte para que el billete no pase los $1.400, a pesar de que la inflación sigue metiendo presión.
Por Redacción Red43

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Para entender qué pasa con el dólar hoy, hay que saber que el Banco Central funciona como un árbitro que pone límites: un "piso" y un "techo". Hoy, el dólar mayorista cerró a $1.396,50, lo que significa que está muy cómodo, a casi un 14% de distancia del máximo permitido ($1.627). Es la distancia más grande que se vio en los últimos ocho meses.

 

¿Por qué no sube si hay inflación?

 

Muchos se preguntan por qué el dólar no vuela si los precios en el súper siguen subiendo. La respuesta tiene dos motivos principales:

 

La "mano" del Banco Central: Cada vez que el dólar amaga con pasar los $1.400, el Central aparece y vende "seguros" (llamados futuros). Esto calma a los compradores porque les asegura un precio para más adelante, evitando que todos desesperen por comprar hoy.

 

Freno a la fuerza: Aunque el dólar en el mundo está fuerte, el Gobierno está usando todas sus herramientas para que acá se quede quieto y no le meta más presión a la inflación.

 

¿Cómo quedaron los otros dólares?

 

Mientras el oficial mayorista está bajo control, el resto de la "familia" de dólares acompañó con tranquilidad:

 

El Blue y el MEP: Se mantienen parejos, rondando los $1.415.

 

El Contado con Liquidación (CCL): Sigue siendo el más caro, cerca de los $1.465, porque es el que usan las empresas para mover plata fuera del país.

 

En resumen, hoy vivimos una "calma técnica". El Banco Central logró alejar al dólar del techo, pero los analistas advierten que no se puede bajar la guardia porque la inflación y los problemas del mundo siempre pueden patear el tablero.

 





M.G

 

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