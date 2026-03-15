Ruta 40: despejaron el barro entre Epuyén y El Hoyo tras las fuertes lluvias

Las fuertes precipitaciones que afectaron al noroeste de Chubut durante las últimas horas generaron complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 40. Según informó Vialidad Nacional, se produjeron desprendimientos de rocas y barro en los kilómetros 1881 y 1886, en el tramo que une Epuyén con El Hoyo.

Operativo de limpieza

Ante la emergencia, equipos propios del organismo nacional se desplazaron a la zona durante la mañana de este domingo para despejar la calzada. El operativo contó con el apoyo de Defensa Civil de la provincia, que colaboró en el ordenamiento del tránsito mientras las máquinas viales retiraban el sedimento acumulado.

Estado actual de la ruta

Cerca del mediodía, las condiciones climáticas comenzaron a mejorar y el personal logró normalizar el estado de la cinta asfáltica. Sin embargo, desde el 13° Distrito Chubut advirtieron que las banquinas permanecen con barro y mucha humedad en varios sectores de la comarca andina.

Por este motivo, se solicita a los automovilistas circular con suma precaución, respetando las velocidades permitidas y evitando maniobras bruscas fuera del asfalto.







M.G