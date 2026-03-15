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Domingo 15 de Marzo de 2026
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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Ruta 40: despejaron el barro entre Epuyén y El Hoyo tras las fuertes lluvias

Vialidad Nacional trabajó este domingo para retirar barro y rocas de la Ruta 40, entre Epuyén y El Hoyo. El tránsito ya fue normalizado, pero piden precaución por la presencia de banquinas húmedas en toda la zona.
Por Redacción Red43

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Las fuertes precipitaciones que afectaron al noroeste de Chubut durante las últimas horas generaron complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 40. Según informó Vialidad Nacional, se produjeron desprendimientos de rocas y barro en los kilómetros 1881 y 1886, en el tramo que une Epuyén con El Hoyo.

 

Operativo de limpieza

 

Ante la emergencia, equipos propios del organismo nacional se desplazaron a la zona durante la mañana de este domingo para despejar la calzada. El operativo contó con el apoyo de Defensa Civil de la provincia, que colaboró en el ordenamiento del tránsito mientras las máquinas viales retiraban el sedimento acumulado.

 

Estado actual de la ruta

 

Cerca del mediodía, las condiciones climáticas comenzaron a mejorar y el personal logró normalizar el estado de la cinta asfáltica. Sin embargo, desde el 13° Distrito Chubut advirtieron que las banquinas permanecen con barro y mucha humedad en varios sectores de la comarca andina.

 

Por este motivo, se solicita a los automovilistas circular con suma precaución, respetando las velocidades permitidas y evitando maniobras bruscas fuera del asfalto.



M.G

 

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