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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Oficial: se canceló la Finalissima entre Argentina y España por falta de acuerdo

La UEFA canceló el duelo entre Argentina y España previsto para marzo. El conflicto en Qatar obligó a cambiar la sede, pero la AFA rechazó jugar en Madrid y no hubo consenso. Las selecciones se quedan sin su gran prueba previo al Mundial.
Por Redacción Red43

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Lo que iba a ser el gran choque de campeones antes de la Copa del Mundo 2026 ha sido cancelado oficialmente. La UEFA emitió un comunicado informando que, tras diversas tratativas, no se logró establecer una fecha ni una sede que resultara aceptable para todas las partes involucradas.

 

Los motivos de la suspensión

 

El encuentro entre Argentina (campeona de la CONMEBOL Copa América 2024) y España (campeona de la UEFA EURO 2024) estaba originalmente programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha. Sin embargo, la actual situación política en la región obligó a descartar la sede qatarí.

 

A partir de allí, se barajaron diferentes opciones para salvar el evento, entre las que se incluyeron:

 

-Disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

 

-Un formato de ida y vuelta en distintas ventanas internacionales.

 

-Trasladar el encuentro a una ciudad neutral.

 

Ninguna de estas alternativas prosperó, lo que derivó en la decisión final de cancelar el evento para el calendario 2026.

 

Historial igualado

 

Con esta suspensión, el historial entre ambas potencias permanece empatado en 6 victorias por lado y 2 empates en 14 enfrentamientos. El último recuerdo sigue siendo el amargo 6-1 a favor de España en 2018, una espina que el equipo de Messi no podrá sacarse, al menos por ahora.

 

El camino al Mundial

 

Esta cancelación altera significativamente la preparación de ambas selecciones de cara a la cita mundialista de junio. Argentina iba a aprovechar la estadía en Doha para enfrentar también a la selección de Qatar, un compromiso que ahora queda descartado.

 

La Selección Argentina iniciará su actividad oficial en el Mundial el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas City, mientras que España debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta. Con la Finalissima fuera de agenda, ambos cuerpos técnicos deberán reestructurar sus planes para la última ventana de amistosos previos al torneo.




M.G
 

 

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