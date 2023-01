Cinthia Fernández opinó sobre el caso Baéz Sosa en "A La Tarde", y habló sobre el juicio que se está llevando a cabo y que haría ella si estuviese en el lugar de los padres.

"Escuchar al papá de Thomsen diciendo que los testigos declararon poco, a mí no me parece poco que hayan declarado que su propio hijo lo remato como si fuera una pelota de rugby a un pibe que tenía toda la vida por delante. Que se pudran en la cárcel, lamento que no haya pena de muerte", comenzó la mediática.

Luego sentenció: "Si fuese la madre yo misma los mato, haría justicia por mano propia y los torturo", y cerró: "Les deseo cadena perpetua en un penal de violadores, que la pasen mal, que tengan ganas de matarse".