"Dice mamá que le pegues más": la intimidad del triunfo de Mily González en Esquel

La vida de Mily González no se detiene. Apenas dìas después de alzarse con el título regional en el Gimnasio Municipal, la boxeadora ya se encontraba cumpliendo con su jornada laboral, demostrando el sacrificio que hay detrás del cinturón. En una pausa de sus tareas, recordó la intensa velada donde derrotó a "La Indomable" Roca.

Mily confesó que la previa no fue fácil. "Antes de llegar tenía muchos nervios, no sabía si iba a ver mucha o poca gente. Una vez que subí al ring, se me pasó todo", relató. Sobre el combate, destacó la dureza de su oponente: "Fue una boxeadora muy dura y buscaba todo el tiempo, pero yo pude conectar los mejores golpes y eso me dio los puntos con el jurado".

Incluso admitió que la exigencia física hizo que el tiempo transcurriera de otra manera: "Los rounds eran de tres minutos y se me hacían eternos".

Uno de los momentos más memorables de la noche fue la intervención de su hermano menor. "El primero que abracé fue a mi hermanito, el Chunito. En medio de la pelea subió a la esquina y me gritó: 'Mily, dice mamá que le pegues más'", recordó con simpatía. El pequeño fanático tuvo que ser bajado de la esquina por el equipo técnico para no interferir, pero fue el primero en subir a festejar tras el fallo.

La proyección de Mily ahora apunta a lo más alto. Confirmó que en mayo viajará a Buenos Aires para realizar una preparación intensiva de casi un mes con el equipo de la Escuela de "Látigo" Coggi, el histórico excampeón mundial. "Me estoy preparando bien para eso", afirmó con entusiasmo.

Su rutina diaria sigue siendo de puro esfuerzo: "Salgo de acá del trabajo a las dos de la tarde y a las dos y media ya entro al gimnasio a entrenar". Con esa disciplina, y con una revancha ya planificada frente a Roca, la campeona esquelense no baja la guardia.













M.G