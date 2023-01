Cine en 3D en Esquel: ¿Qué películas se proyectarán durante el fin de semana?

El Secretario de Cultura, Damián Duflós, comentó cuáles son las películas que se proyectarán en el Auditorio Municipal durante este fin de semana y explicó cuál es el funcionamiento de los anteojos en 3D.

En diálogo con Red43, Duflós contó que estuvieron proyectando el estreno de la película "Avatar" en 3D y señaló que la gente aceptó ver el film con el idioma original. "Siempre estamos adecuando a las consultas que hay en las redes", dijo.

Asimismo, indicó que la semana pasada se presentó la película "El gato con botas, el último deseo" en idioma castellano, en 2D y agregó que esta semana se podrá disfrutar en 3D del jueves 26 de enero al domingo 29 de enero, junto con "Babylon".

Por otra parte, Duflós reconoció que "no todo el mundo le gustan las películas en 3D. Los que no están acostumbrados al principio se marean, otros usan anteojos y ponerse los dos es bastante engorroso". En este sentido, señaló que el uso de la herramienta es porque " hay partes donde el efecto no está aplicado y eso lo ve bien, pero hay escenas que tiene esta forma de generar las tres dimensiones y, sin anteojos 3D, lo ves todo desenfocado".