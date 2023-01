El reconocido comerciante de Esquel, Javier Comparada, dialogó con Red43 y brindó detalles acerca de sus propuestas para el municipio de Esquel.

"Empezamos el año con bastante actividad y tratando de pregonar las propuestas que tenemos. Hace mucho que vengo desplegando un proyecto de trabajo, lo empecé a diseminar para que la gente se entere y planteo que a través del tiempo es que nos hemos perdido muchas oportunidades", dijo Comparada.

"Tenemos que plantear lo central al siglo XXI con una visión de recuperar mucho de esos beneficios, generar nuevas oportunidades, plantear la necesidad de apoyar a aquellos que quieran emprender que lo puedan hacer con tiempos progresivos", manifestó el comerciante y agregó que "hay que reconocer que nuestros representantes no han defendido la parte que nos corresponde".

"Tenemos que generar oportunidades para llevar a Esquel a una ciudad que evolucione".

En relación al turismo, Comparada señaló: "planteo desarrollar nuevas ofertas turísticas, tenemos que promover a que exista nueva oferta de manera de incentivar a los turistas provinciales a que vengan". Asimismo, resaltó que "tenemos que explotar la posición turística de Esquel porque eso hará que nos genere mayores recursos y que podamos aplicarlos a la generación de empleo".

"No solo me interesa el desarrollo turístico. Creo que Esquel tiene que evolucionar a otros ámbitos", remarcó Comparada y se refirió a la salud: "Hay temas que a la comunidad le importan y mucho que tiene que ver con una ley que le permita a las clínicas tienen tener una guardia nocturna. No me interesa discutir eso, pero si me preocupa la salud de la gente porque, si la atención de los médicos es magnífica, a veces con la atención de la guardia no alcanza y se ha dado casos de gente que ha tenido que esperar de más y no la atienden".

"Otro tema importante es la Coop16. Hace mucho tiempo que nuestra comunidad está pidiendo mayor participación en la Coop 16 y los políticos de turno no le están dando esa oportunidad. Tenemos que evolucionar, la comunidad tiene derecho a participar de asambleas y hacer peticiones de todo tipo", destacó.

También hizo hincapié en los lotes sociales y señaló que hay que trabajarlos para darle respuestas a la comunidad. "Me comprometo a generar los espacios de discusión para que esos lotes existan", dijo.