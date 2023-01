Vuelve a proyectarse en Esquel la película más vista en los cines argentinos: "Avatar: el camino del agua".

El film dirigido por James Cameron fue visto del pasado jueves al domingo por 148.698 personas y concentró el 83 por ciento del total de entradas vendidas en ese plazo, que fue de 178.764 tickets, según los datos de Ultracine.

La película está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren. Secuela del éxito de taquilla Avatar (2009).

𝗗𝗘𝗟 𝟱 𝗔𝗟 𝟴 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢

#AvatarElCaminoDelAgua

16:30 hs. - 3D - SAM+13 - $500 - acción/aventura

21:00 hs. - 3D - SAM+13 - $500 - viernes y domingo subtitulada - acción/aventura