ANSES: Cronograma completo de pagos para jubilados y asignaciones en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. El calendario abarca a todas las prestaciones, desde haberes jubilatorios hasta asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, garantizando el flujo de recursos para millones de beneficiarios en todo el país.

A continuación, el detalle de las fechas según cada categoría:

Jubilaciones y Pensiones

Haberes que NO superen el mínimo:

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes que SUPEREN el mínimo:

DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Asignaciones Familiares (AUH y por Hijo)

El cronograma para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el de los jubilados de haberes mínimos, iniciando el 9 de marzo con DNI terminado en 0 y finalizando el 20 de marzo con la terminación 9.

Asignación por Embarazo: Comienza el 10 de marzo (DNI 0) y se extiende hasta el 25 de marzo (DNI 9).

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Otras prestaciones y asignaciones de pago único