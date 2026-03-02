ANSES: Cronograma completo de pagos para jubilados y asignaciones en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. El calendario abarca a todas las prestaciones, desde haberes jubilatorios hasta asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, garantizando el flujo de recursos para millones de beneficiarios en todo el país.
A continuación, el detalle de las fechas según cada categoría:
Jubilaciones y Pensiones
Haberes que NO superen el mínimo:
-
DNI 0: 9 de marzo
-
DNI 1: 10 de marzo
-
DNI 2: 11 de marzo
-
DNI 3: 12 de marzo
-
DNI 4: 13 de marzo
-
DNI 5: 16 de marzo
-
DNI 6: 17 de marzo
-
DNI 7: 18 de marzo
-
DNI 8: 19 de marzo
-
DNI 9: 20 de marzo
Haberes que SUPEREN el mínimo:
-
DNI 0 y 1: 20 de marzo
-
DNI 2 y 3: 25 de marzo
-
DNI 4 y 5: 26 de marzo
-
DNI 6 y 7: 27 de marzo
-
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Asignaciones Familiares (AUH y por Hijo)
El cronograma para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el de los jubilados de haberes mínimos, iniciando el 9 de marzo con DNI terminado en 0 y finalizando el 20 de marzo con la terminación 9.
Asignación por Embarazo: Comienza el 10 de marzo (DNI 0) y se extiende hasta el 25 de marzo (DNI 9).
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: 9 de marzo
-
DNI 2 y 3: 10 de marzo
-
DNI 4 y 5: 11 de marzo
-
DNI 6 y 7: 12 de marzo
-
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Otras prestaciones y asignaciones de pago único
-
Prenatal: Del 13 al 19 de marzo, agrupados por pares de terminación de DNI.
-
Maternidad: Todas las terminaciones cobran entre el 13 de marzo y el 10 de abril.
-
Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Del 10 de marzo al 10 de abril.
-
Prestación por Desempleo: Los pagos se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo.