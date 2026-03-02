12°
sociedad |
Por Redacción Red43

ANSES: Cronograma completo de pagos para jubilados y asignaciones en marzo

El organismo dependiente de Capital Humano difundió las fechas de cobro para el mes de marzo. Jubilados con haberes mínimos y titulares de AUH iniciarán el cronograma este lunes 9. Conocé todas las fechas según tu DNI.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. El calendario abarca a todas las prestaciones, desde haberes jubilatorios hasta asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, garantizando el flujo de recursos para millones de beneficiarios en todo el país.

 

A continuación, el detalle de las fechas según cada categoría:

 

Jubilaciones y Pensiones

 

Haberes que NO superen el mínimo:

 

  • DNI 0: 9 de marzo

     

  • DNI 1: 10 de marzo

     

  • DNI 2: 11 de marzo

     

  • DNI 3: 12 de marzo

     

  • DNI 4: 13 de marzo

     

  • DNI 5: 16 de marzo

     

  • DNI 6: 17 de marzo

     

  • DNI 7: 18 de marzo

     

  • DNI 8: 19 de marzo

     

  • DNI 9: 20 de marzo

     

Haberes que SUPEREN el mínimo:

 

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

     

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

     

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

     

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

     

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

     

Asignaciones Familiares (AUH y por Hijo)

 

El cronograma para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el de los jubilados de haberes mínimos, iniciando el 9 de marzo con DNI terminado en 0 y finalizando el 20 de marzo con la terminación 9.

 

Asignación por Embarazo: Comienza el 10 de marzo (DNI 0) y se extiende hasta el 25 de marzo (DNI 9).

 

Pensiones No Contributivas (PNC)

 

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

     

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

     

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

     

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

     

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

     

Otras prestaciones y asignaciones de pago único

 

  • Prenatal: Del 13 al 19 de marzo, agrupados por pares de terminación de DNI.

     

  • Maternidad: Todas las terminaciones cobran entre el 13 de marzo y el 10 de abril.

     

  • Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Del 10 de marzo al 10 de abril.

     

  • Prestación por Desempleo: Los pagos se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo.

     

