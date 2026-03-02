Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día

La llegada del inicio del ciclo lectivo suele estar acompañada por los tradicionales festejos de los alumnos de quinto y sexto año, conocidos como UPD (Último Primer Día). Sin embargo, la madrugada de este lunes transcurrió con total normalidad en la ciudad cordillerana.

La Comisario Carolina Pauli confirmó que, hasta el momento, las dependencias policiales no han tenido que intervenir en ninguna situación vinculada a estos festejos. "No hemos tomado intervención en ninguna situación; según nos informaron las otras dependencias, tampoco hubo incidentes", explicó la jefa policial.

El impacto del paro docente

La calma en las calles durante las últimas horas del domingo y la madrugada de hoy tendría una explicación logística relacionada con el conflicto gremial. "Sabemos que varias escuelas no han tenido clases el día de hoy al adherirse a los paros, razón por la cual posiblemente los festejos hayan sido suspendidos o reprogramados", señaló Pauli.

Operativos para la madrugada del martes

Pese a la ausencia de actividad inicial, la Policía de Chubut no relaja los controles. Al normalizarse la actividad en algunos establecimientos para el día martes, se espera que los estudiantes realicen sus celebraciones durante la noche de hoy.

"Desde el día de ayer estamos atentos a esta situación. Seguramente será el día de hoy a la noche y durante la madrugada cuando estemos más alertas ante cualquier circunstancia que pueda surgir", concluyó la Comisario, llevando tranquilidad a la comunidad y apelando a la responsabilidad de los jóvenes y padres.