El titular de ANSES de Esquel, Julio Padín, dialogó con Red43 y brindó detalles acerca del cobro de refuerzo para trabajadores informales.

"A partir del 9 de octubre comenzaron a cobrar el primer grupo de trabajadores informales que fueron alcanzados por esta medida", contó Padín y mencionó que "se pagó del 9, 10, 11 y 12 de octubre de acuerdo a la terminación de documento".

Asimismo, resaltó que "hasta el 3 de octubre, todas aquellas personas que ingresaron, solicitaron su refuerzo y fue aprobado, empezaron a cobrarlo a partir del 9 de octubre".

"Aquellas personas que quedó pendiente de validación su refuerzo de ingreso, lo solicitaron, no fue validado y este martes (17 de octubre) fue aprobado, tienen que estar atentos porque a partir del día de hoy van a estar saliendo algunas fechas de cobro", indicó Padín y agregó: "Aquellos que cargaron su refuerzo de ingreso posterior al 9 de octubre estarán cobrando los dos refuerzos juntos en noviembre".

Por otro lado, Julio Padín destacó que "aquellas personas que hasta el 9 de octubre no tenían aprobado su refuerzo o lo piden desde ahora hasta el 31 de octubre van a recibir su refuerzo de ingreso en noviembre". A su vez, comentó que "aquellas que fue rechazado su refuerzo, ANSES está tomando los reclamos para que se acerquen a la oficina, se hace la revisión de acuerdo a la información que aporta el solicitante y en los próximos días se les contesta".

Padín recordó que los requisitos para poder adquirir el refuerzo para trabajadores informales son "no tener ingresos a través de billetes virtuales que superen los 90 mil pesos, tarjetas de crédito que tengan consumos superiores a 120 mil pesos, que no tengan bonos, alguna inversión, no trabajar en relación de dependencia, no cobrar asignaciones familiares", entre otras.

Por último, Padín les solicitó a aquellas personas que estén realizando el trámite "que se cuiden porque llegan mensajes a algunas personas pidiendo los códigos".