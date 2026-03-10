12°
Miércoles 11 de Marzo de 2026
10 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Rafael Crea respaldó a Taccetta: "Esquel es la ciudad mejor administrada de la provincia"

El concejal oficialista destacó el ordenamiento de las arcas municipales y el impacto de la obra pública. Aseguró que el proyecto de gestión actual está pensado para un plazo de ocho años.
Escuchar esta nota

El concejal de Esquel, Rafael Crea, se refirió a la posibilidad de que el actual intendente, Matías Taccetta, busque un nuevo mandato al frente del Ejecutivo Municipal. En declaraciones recientes, el edil calificó como "muy sana" la intención de una postulación y brindó un fuerte respaldo a la gestión actual, destacando el equilibrio financiero y el avance de las obras en la ciudad.

"Su proyecto abarca no solo cuatro años, sino ocho años", afirmó Crea, subrayando que la continuidad es clave para consolidar el rumbo que ha tomado la ciudad.

 

Orden económico y obras públicas

 

Para el concejal del bloque oficialista, los resultados de la administración son visibles y reconocidos incluso fuera de los límites locales. "Creo que Esquel es la ciudad mejor administrada de la provincia. Lo dicen el resto de los intendentes que ven a un Esquel pujante", señaló.

 

Crea hizo hincapié en la capacidad del intendente para revertir la situación financiera heredada: "Matías ha solucionado los problemas que recibió en materia económica. Ha ordenado las arcas municipales y eso le permite realizar muchas obras, brindar servicios y proyectar la ciudad".

 

Entre los hitos recientes de la gestión, el edil mencionó la entrega de lotes sociales, el mantenimiento de los servicios básicos y la reciente inauguración de la Plaza del Cielo, hitos que, según su visión, demuestran un Estado municipal activo.

 

Apoyo político

 

Finalmente, Rafael Crea ratificó su pertenencia al espacio político del intendente y aseguró que el acompañamiento desde el Concejo Deliberante seguirá siendo pleno.

 

"Formo parte del bloque oficialista, trabajo muy bien con el intendente y creo que es muy conveniente y favorable para el futuro de nuestra ciudad que sea nuevamente candidato. Lo vamos a seguir acompañando", concluyó.




M.G

 

