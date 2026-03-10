Inscripciones abiertas: Trevelin lanza su cartelera deportiva y recreativa 2026

El ciclo deportivo 2026 ya es una realidad en el "Pueblo del Molino". Con el objetivo de fomentar la vida saludable y el desarrollo de disciplinas tanto recreativas como competitivas, la municipalidad lanzó su cronograma de Escuelas y Talleres. La propuesta de este año destaca por su diversidad, integrando deportes tradicionales con actividades de vanguardia y formación de alto rendimiento.

Taekwondo y Esgrima

Taekwondo: Las clases se dictan los martes y jueves en el SUM 1 del Polideportivo . Grupo 1 (niños) a las 19:00 hs y Grupo 2 (juveniles/adultos) a las 20:00 hs.

Taller de Esgrima: Una de las novedades más atractivas. Inició el 9 de marzo y está dirigido a personas desde los 13 años. Es una oportunidad única para sumarse a una disciplina extraordinaria que combina destreza física y mental.

Deportes de Equipo y Formativos

Vóley: Con un crecimiento sostenido, la escuela ofrece clases para todas las edades. Los lunes la actividad es en el Polideportivo y los miércoles se traslada al SUM de la Escuela N° 166.

Hockey: Con sede en el Gimnasio Bjerring , funciona miércoles y viernes con categorías que inician en Sub-8 (17:00 hs) y llegan hasta Mayores de 18 años (21:00 hs).

Escuela Municipal de Handball: Conocidos por su rodaje cordillerano, provincial y nacional, los "Dragones" regresan al Gimnasio Eduardo Bjerring. Los entrenamientos se dictan los martes y jueves, con categorías que van desde Mini Handball (17:00 hs) hasta Juveniles y Mayores en ambas ramas (21:30 a 23:30 hs).

Aventura y Bienestar Físico

Escalada: Para quienes buscan adrenalina y aprendizaje, el Muro de Escalada en el Gimnasio Bjerring abre sus puertas los martes y jueves por la tarde.

Spinning y Jumping: Dos propuestas ideales para "activarse" y ganar energía. Ambas se dictan en el SUM 2 del Polideportivo. Spinning funciona lunes y miércoles, mientras que Jumping lo hace los martes y jueves (19:00 hs).

Información sobre inscripciones

Los interesados deben dirigirse a la Mesa de Entrada del Polideportivo Municipal de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 19:30 hs.