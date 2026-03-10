13°
24°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Inscripciones abiertas: Trevelin lanza su cartelera deportiva y recreativa 2026

La Secretaría de Deportes de Trevelin inició sus actividades para todas las edades. La oferta incluye hockey, esgrima, escalada, handball y más. Inscribite de 8:30 a 19:30 hs
El ciclo deportivo 2026 ya es una realidad en el "Pueblo del Molino". Con el objetivo de fomentar la vida saludable y el desarrollo de disciplinas tanto recreativas como competitivas, la municipalidad lanzó su cronograma de Escuelas y Talleres. La propuesta de este año destaca por su diversidad, integrando deportes tradicionales con actividades de vanguardia y formación de alto rendimiento.

 

 Taekwondo y Esgrima

  • Taekwondo: Las clases se dictan los martes y jueves en el SUM 1 del Polideportivo. Grupo 1 (niños) a las 19:00 hs y Grupo 2 (juveniles/adultos) a las 20:00 hs.

     

  • Taller de Esgrima: Una de las novedades más atractivas. Inició el 9 de marzo y está dirigido a personas desde los 13 años. Es una oportunidad única para sumarse a una disciplina extraordinaria que combina destreza física y mental.

     

Deportes de Equipo y Formativos

  • Vóley: Con un crecimiento sostenido, la escuela ofrece clases para todas las edades. Los lunes la actividad es en el Polideportivo y los miércoles se traslada al SUM de la Escuela N° 166.

     

  • Hockey: Con sede en el Gimnasio Bjerring, funciona miércoles y viernes con categorías que inician en Sub-8 (17:00 hs) y llegan hasta Mayores de 18 años (21:00 hs).

     

  • Escuela Municipal de Handball: Conocidos por su rodaje cordillerano, provincial y nacional, los "Dragones" regresan al Gimnasio Eduardo Bjerring. Los entrenamientos se dictan los martes y jueves, con categorías que van desde Mini Handball (17:00 hs) hasta Juveniles y Mayores en ambas ramas (21:30 a 23:30 hs).

     

Aventura y Bienestar Físico

  • Escalada: Para quienes buscan adrenalina y aprendizaje, el Muro de Escalada en el Gimnasio Bjerring abre sus puertas los martes y jueves por la tarde.

     

  • Spinning y Jumping: Dos propuestas ideales para "activarse" y ganar energía. Ambas se dictan en el SUM 2 del Polideportivo. Spinning funciona lunes y miércoles, mientras que Jumping lo hace los martes y jueves (19:00 hs).

     

Información sobre inscripciones

Los interesados deben dirigirse a la Mesa de Entrada del Polideportivo Municipal de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 19:30 hs.

 

